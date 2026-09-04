Фалшиви евро заляха голям наш град. Трима румънци са задържани

Трима румънски граждани са арестувани и обвинени за разпространение на фалшиви евро банкноти в България, съобщиха от Окръжната прокуратура в Русе. Двама от тях са задържани след случай на Централния общински пазар в града, а третият е върнат в страната с Европейска заповед за арест. Разследването е за неистински банкноти с номинал 20 и 50 евро. И тримата са оставени за постоянно в ареста.

Граждани задържаха единия на пазара

На 29 август в полицията в Русе е получен сигнал, че мъж пазарува на Централния общински пазар с фалшиви банкноти от 20 евро. Граждани успели да го задържат до пристигането на полицейски екип.

Униформените установили, че това е 24-годишният А. К. от Румъния. Според разследването той е прокарал в обращение общо девет фалшиви банкноти по 20 евро в седем различни търговски обекта.

До автомобила е задържан и втори румънец

В близост до използвания автомобил с румънска регистрация полицията арестувала и 52-годишния Б. Д. При последвалите действия са намерени и иззети още 17 фалшиви банкноти от 20 евро, банкнота от 100 евро, както и банкноти от 10 и 5 евро, румънски леи и други вещи.

Няколко дни по-късно при допълнителен оглед на автомобила разследващите открили още 100 неистински банкноти с номинал 20 евро. На двамата мъже са повдигнати обвинения, а по искане на прокуратурата съдът ги е оставил за постоянно в ареста.

Третият е върнат в България с Европейска заповед

Отделно разследване е започнало срещу 23-годишния М. Х., също румънски гражданин. Според прокуратурата през февруари тази година той е разпространил в Русе осем фалшиви банкноти с номинал 50 евро и е извършил и престъпление против собствеността.

Мъжът успял да напусне България, но Русенската окръжна прокуратура издала Европейска заповед за арест. В края на миналия месец той бил задържан и предаден на българските власти, след което съдът също му наложил постоянна мярка „задържане под стража“.

Грозят ги до осем години затвор

Разследванията по трите случая продължават. От прокуратурата уточняват, че за престъпленията, за които са привлечени като обвиняеми, законът предвижда наказание от две до осем години лишаване от свобода.