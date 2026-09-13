Фалшиви евро заляха голям наш град. Трима румънци са задържани
Единият плащал с ментета на пазара, а при разследването полицията откри още над 100 неистински банкноти
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Единият плащал с ментета на пазара, а при разследването полицията откри още над 100 неистински банкноти
Неохраняемият плаж е един от най-красивите на българското Черноморие
Данните на Националния статистически институт показват силен поток от северната ни съседка и през 2026 г.
Туроператор развърза кесията
Четиридесет и два процента от анкетираните разполагат с по-малък бюджет за лятната почивка тази година
Хип-хоп музиканти възхвалиха пророчицата
Страната е предпочитана най-вече заради близостта и по-ниските цени
Нападението спрямо нашия бранш беше изключително некоректно и некомпетентно, оплака се хотелиер
В Дуисбург са плащани пари в продължение на дълъг период от време за десетки деца
България се превърна в предпочитано място за пазар, след влизането на двете държави в шенгенското пространство
Баща и син пробваха да минат нелегално границата
Над 5 километра е опашката
От полицията препоръчват използването на алтернативни пунктове на българо-гръцката граница
Говори министър Христо Хинков
Голяма част от разходите на румънците отива за дрехи и обувки
Нова програма за замяна на стари коли
Най-сериозна сума за морални вреди и имуществени щети - над 8 милиона евро, са предявили близките на загиналата румънка Елена Чапота
Спасителите не харесват новите шамандури
Легендата от САЩ’ 94 засне видеообръщение за румънско лайфстайл предаване
Това показват данните за април