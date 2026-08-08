Специални бонуси за румънци, ако изберат ваканция у нас

Румънски туристи получават ваучери за бензин и дизел, ако резервират лятната си почивка в България, след като един от големите туроператори в северната ни съседка превърна разхода за пътуването до Черноморието в част от своята рекламна кампания. Travel Planner предлага хиляди ваучери за гориво на клиентите си в опит да стимулира резервациите в момент, когато румънците съкращават ваканциите и чакат сериозни отстъпки, пише "Флагман".

Кампанията се рекламира под мотото за 150 тона гориво за почивки в България през 2026 г. Сред предложенията са над 12 000 ваучера на стойност 100 румънски леи, или около 20 евро, включени в определени туристически пакети. Предвидени са и 700 ваучера по 300 леи, което се равнява на близо 60 евро.

Туроператорът предлага и допълнителни бонуси за зареждане в България. Идеята е част от транспортния разход да бъде компенсиран, тъй като огромна част от румънските туристи пристигат в българските морски курорти с автомобил.умънци вече идват в България и специално заради по-евтиното гориво

Близостта остава едно от основните предимства на българското Черноморие за този пазар. Златни пясъци, Албена, Слънчев бряг и Св. св. Константин и Елена продължават да са сред най-търсените места. Свети Влас също печели позиции благодарение на новите хотели и по-високия клас туристически услуги.

Румънците запазват водеща позиция сред чуждестранните посетители в България. Данните на Националния статистически институт показват силен поток от северната ни съседка и през 2026 г. Само през май румънските граждани представляват 41,2% от посещенията на граждани на Европейския съюз в страната.

Зад силните общи числа обаче се вижда промяна в поведението на туристите. Travel Planner отчита, че средната продължителност на почивката на румънците в България се е свила до 5,2 нощувки при около 5,8 през предишни години. При късните резервации прогнозата е престоят да се съкрати до четири или пет нощувки.

Какво казват чуждестранните туристи за българското Черноморие през лято 2026

Цената все по-често решава избора. Семейство с двама възрастни и едно дете плаща средно между 1100 и 1300 евро за пет или шест нощувки All Inclusive в България. В активния сезон петдневен пакет за двама започва от около 350 евро, а в редица хотели дете под 12 години се настанява без допълнително заплащане.

Партньори на румънския туроператор съобщават за спад до 30% на гостите от Румъния в част от обектите през настоящия сезон. Причината не е изчезване на интереса към България, а далеч по-предпазливото харчене. Клиентите сравняват повече оферти и често отлагат решението до появата на last minute намаление.

Най-бързо се продават пакетите с отстъпки от 35%, 40% и дори 45%. Според туристическия бизнес при подобни предложения резервациите идват почти веднага. Макар обявените хотелски тарифи да са с около 5-10% над миналогодишните, реално платените от туристите суми често остават близо до нивата от 2025 г. заради промоциите.

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Финансовата предпазливост на румънските семейства има сериозно обяснение. По данни на Евростат за 2025 г. 61,4% от хората в Румъния не могат да си позволят едноседмична почивка извън дома. Това е най-високият дял в Европейския съюз при средно 27,5% за общността.

Така горивото се превръща в още един инструмент в битката за туристите. Вместо конкуренцията да се води само с цена на стаята, безплатни нощувки за деца или All Inclusive пакет, румънският оператор атакува разхода още преди туристът да е стигнал до хотела.

За българските курорти залогът е сериозен. Румънският пазар носи огромен автомобилен поток към северното и южното крайбрежие, а по-кратките почивки означават, че хотелите трябва да привличат повече отделни резервации, за да запазят същия брой нощувки през сезона.

Ваучерът за гориво няма да реши финансовите притеснения на едно семейство, но при колебание между две близки оферти може да наклони избора към България. Именно на това разчита и кампанията - румънците да натоварят колата, да получат бонус за резервоара и да поемат отново към българското Черноморие.



