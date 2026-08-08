Какво представлява дронът "Майя", който се разби на границата ни

Какво представлява дронът "Майя"? Въпросът вълнува всеки българин, след като днес дрон от този тип се взриви на 100 метра в територията на България от границата с Румъния. За инцидента съобщи премиерът Румен Радев, който по спешност свика Съвета по сигурността към МС. Министерството на отбраната разкри, че дронът е украински - тип примамка "Майя", а Външно съобщи, че вика в понеделник посланика на Украйна у нас Олеся Иласчук.

Украинският безпилотен летателен апарат "Майя" тези около 25 кг и представлява специализирана самолетна платформа, която според наличните данни от открити източници и анализи на военни експерти е разработена първоначално с основната функция на дрон-примамка.

Неговата роля в съвременния конфликт е стратегическа и е насочена към имитиране на по-големи и опасни въздушни цели. Чрез това се постига двойна цел: от една страна, системите за противовъздушна отбрана биват принуждавани да активират своите радари, разкривайки местоположението си, а от друга - се предизвиква изразходване на скъпоструващи ракети за прехващане на апарат, чиято производствена цена е многократно по-ниска, предаде Дир.бг.

Тази тактика позволява на атакуващата страна да претовари капацитета на противниковата отбрана и да създаде "прозорци" за преминаване на реални ударни ракети или по-тежки безпилотни летателни апарати.

За "Майя" не съществува официално публикувана техническа документация от производителя, нито данни за конкретните заводи, в които се сглобява серийно. Повечето информации за апарата са извлечени от проучвания на отломки, видеозаписи на свалени машини и официални съобщения на военни ведомства.

Конструкцията му е класическа за дрон от самолетен тип, включваща аеродинамичен фюзелаж, крила и опашно оперение, което му позволява да поддържа стабилен полет на дълги разстояния, за разлика от квадрокоптерите, които са по-ограничени в своя обсег. Въпреки че първоначално е проектиран като примамка, съществуват множество индикации, че апаратът е претърпял еволюция и вече се използва и в ударни варианти.

Техническите параметри на "Майя", макар и вариращи според различните модификации, сочат, че общата маса на апарата е около 25 килограма. Той е способен да прелита разстояния от няколкостотин километра, като се задвижва от двигател с вътрешно горене или мощна електрическа система в зависимост от конкретната партида. Една от най-забележителните технологични характеристики, открити при по-новите екземпляри, е интегрирането на терминали за сателитна връзка Starlink. Терминалът обикновено е монтиран в горната част на тялото и осигурява стабилна комуникация с оператора дори на огромни дистанции, като същевременно повишава устойчивостта на дрона срещу средствата за радиоелектронно заглушаване. При версиите, предназначени за атака, полезният товар (бойната част) се оценява на около 5 килограма, което е достатъчно за поразяване на леко бронирана техника или инфраструктурни обекти.

Инцидентите с този тип дронове извън активните зони на бойни действия подчертават сложността на тяхната експлоатация. На 16 май 2026 г. в турския град Самсун падна апарат от този модел, като отломките му нанесоха материални щети по покриви и прозорци на жилищни сгради. Този случай демонстрира способността на "Майя" да се отклонява значително от планирания маршрут поради технически отказ или външно електронно въздействие.