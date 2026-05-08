Дрон с експлозиви вдигна на крак службите

Истински екшън се разиграва край бреговете на Гърция, след като морски дрон бе открит в пещера край остров Лефкада. Властите в южната ни съседка са в пълна бойна готовност, а разследващите проверяват сериозни индикации, че апаратът е зареден с мощни експлозиви, съобщава агенция „Ройтерс“.

Мистериозното плавателно средство е било забелязано вчера следобед от местни рибари. Според първоначалните данни става въпрос за дрон от типа „МАГУРА В3“ (Magura V3) – технология, произведена в Украйна. Към момента остава пълна загадка как апаратът е попаднал в териториалните води на Гърция, на стотици мили от зоната на военния конфликт.

Опасност под прицел

Източници на „Ройтерс“ твърдят, че в дрона са открити три детонатора. Въпреки че гръцката армия все още не е излязла с официално потвърждение за наличието на взривни вещества, специалисти по експлозиви вече са на място. Батериите на устройството са демонтирани, а водолази щателно проверяват района около пещерата.

Търсят целта на атаката

Силите за сигурност и Националната разузнавателна служба (ЕИП) работят по няколко версии. Една от водещите следи е, че дронът е имал за задача да удари кораби, превозващи руски петрол в Средиземно море. Не се изключва и вариантът плавателният съд да е част от по-голяма пратка или просто да е изгубил курс заради заглушаване на сигнала.

Дронът ще бъде транспортиран при строги мерки за сигурност до Атина, където експерти ще разнищят техническите му характеристики. Разследването продължава под най-високо ниво на секретност.

