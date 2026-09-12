Дрон с експлозиви вдигна на крак службите
Властите са в пълна бойна готовност
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Властите са в пълна бойна готовност
Инцидентът се случва седмица преди ключовите избори на 12 април в Унгария
Наличието на такива експлозиви е несъвместимо със стандартите за безопасност
Много са въпросите, които възникват около причините за катастрофата
Бил задържан, докато празнувал рождения си ден
Нов кървав атентат разтърси Истанбул днес - четвъртият за тази година. При взрив на кола, натъпкана с експлозиви, загинаха 11 души, 36 бяха ранени, ка...
В колата на мъжа е намерен цял арсенал от оръжия, боеприпаси и експлозиви Властите в Украйна са арестували френски гражданин с цял арсенал от оръжия,...
Трактор с три тона експлозиви в ремаркето, замаскирани с говежда тор, беше заловен при полицейска проверка в провинция Диарбекир, предаде БГНЕС. Вода...
Турската полиция е задържала микробус, натоварен с 3 тона експлозиви. Взривовете са подготвени от Кюрдската работническа партия, твърди "Хюриет". Шоф...
Турските власти са предотвратили нов кървав атентат, планиран от ПКК, и са иззели над 600 кг експлозиви в югоизточната провинция Мардин, съобщи БГНЕС....
Двама сирийци са арестувани днес в Женева. Полицията е открила експлозиви в автомобила им. Това съобщава в. "Трибюн дьо Женев". Изданието не посочва...
Турската полиция е заловила при операция в Анкара 100 килограма експлозив, скрит в земята от нелегалната Кюрдска работническа партия (ПКК), съобщава т...
Жена-камикадзе се е самовзривила при провеждането на антитерористичната акция на френската полиция в Парижкото предградие Сен Дени, предаде AFP. Броен...
Час и половината преди мача между националните отбори на Германия и Холандия в Хановер, полицията евакуира всички зрители заради сериозна заплаха за с...
Количество от 6,5 т. вещество за приготвяне на пластичен експлозив били открити от турските власти при техни действия за два дни на турско-сирийската...
Шестима души са били застреляни от полицията в китайската провинция Синцзян, съобщи BBC. Местни медии съобщават, че те са се опитали да взривят неизве...
Круя. Албанската армия съобщи, че 12 000 блокчета от по 200 грама тринитротолуол (TNT) са били откраднати от склад на въоръжените сили в село край гра...
Брюксел. Google обеща да направи "значителни" промени в начина, по който ще се появяват резултатите от други интернет търсачки, в опит да се избегне н...
Вашингтон. САЩ предупреждават авиолиниите, които летят към Русия за Олимпийските игри в Сочи, че съставки за експлозиви могат да бъдат вмъкнати на бор...
Брюксел. Европейската комисия още не знае каква сума може да отпусне на правителството за бежанците в България, съобщи еврокомисарят по вътрешните раб...