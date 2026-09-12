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Турция хвана 100 кг експлозиви

Турция хвана 100 кг експлозиви

Турската полиция е заловила при операция в Анкара 100 килограма експлозив, скрит в земята от нелегалната Кюрдска работническа партия (ПКК), съобщава т...

20 ноември | 18:30
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