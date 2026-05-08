От Каспийско до Черно море: визията на Хейдар Алиев и стратегическата роля на Азербайджан в свързаността между регионите

На 10 май 2026 г. Азербайджан отбелязва 103 години от рождението на Хейдар Алиев – държавник, чието политическо наследство надхвърля националните граници. В съвременната история на Република Азербайджан Хейдар Алиев, широко признат като Общонационален лидер на страната, се откроява като ключова фигура, оставила дълбок и траен отпечатък върху държавността, стабилността и международния авторитет на Азербайджан.

От Съветскот ръководство към национално възраждане

Хейдар Алиев започва политическата си кариера в рамките на съветската система, където достига до най-високите етажи на властта. Той заема поста Първи секретар на Комунистическата партия на Азербайджан (1969–1982), а впоследствие става член на Политбюро на Комунистическата партия на Съветския съюз и първи заместник-председател на Министерския съвет на СССР (1982–1987). По време на ръководството си през 70-те и началото на 80-те години той полага важни основи за икономическата модернизация и развитието на човешкия капитал в Азербайджан. През октомври 1987 г. Хейдар Алиев подава оставка в знак на протест срещу политическия курс на Политбюро на ЦК на КПСС.

Именно в бурните години след разпадането на Съветския съюз лидерството на Хейдар Алиев се оказва решаващо. Завръщайки се на власт през 1993 г., той е избран за президент на Република Азербайджан чрез всенароден вот в момент на дълбока политическа фрагментация, тежка икономическа криза и последствията от незаконната окупация на 20% от територията на страната от арменски въоръжени сили, довела до близо един милион бежанци и вътрешно разселени лица. В този контекст неговото управление изиграва ключова роля за стабилизирането на държавата, предотвратяването на вътрешни конфликти и възстановяването на функционирането на основните държавни институции, поставяйки основите за утвърждаването на суверенитета и управленския капацитет на Азербайджан. Освен това геополитическата стратегия на Хейдар Алиев позволява на страната да води независима политика, недиктувана от регионални или глобални сили.

Визия, достигаща до Европа

В основата на неговото лидерство стои смела геополитическа идея – свързването на Каспийския регион директно със западните пазари чрез енергиен и транспортен коридор Изток–Запад. Хейдар Алиев е сред основните архитекти на този коридор, който дава възможност на държавите от Южен Кавказ и Централна Азия да развиват сътрудничество със Запада. Неговата визия е ясна: ако новите държави, възникнали след разпадането на СССР, останат зависими от една-единствена страна за транспорт и търговия, те няма да могат да водят независима външна политика.

Тази визия намира израз в стратегически проекти като нефтопровода Баку–Тбилиси–Джейхан, който променя регионалната енергийна карта и намалява зависимостта от традиционните транзитни маршрути. Важно е да се подчертае, че тези проекти са замислени не само в интерес на Азербайджан, но и с перспектива за бъдеща регионална интеграция. Концепцията на Хейдар Алиев за коридора Изток–Запад не се ограничава до Южен Кавказ, а обхваща и Централна Азия. Именно затова инфраструктурни проекти като нефтопровода Баку–Тбилиси–Джейхан са изградени с капацитет, надхвърлящ нуждите на Азербайджан, така че в бъдеще да могат да поемат и износа на петрол от Централна Азия.

Настойчивостта на Хейдар Алиев върху принципа на диверсификацията – множество маршрути и множество партньори – изпреварва времето си. Днес именно този принцип е в основата на енергийната политика на Европейския съюз. Алиев прилага диверсификацията във всички аспекти на енергийната стратегия и инфраструктурата на Азербайджан. Според него проектите за износ на петрол биха били по-устойчиви, ако към тях бъдат „прикрепени множество знамена“. Затова той привлича компании от различни географски региони и дори от противоположни съюзнически системи да инвестират в добива и износа на енергийни ресурси на Азербайджан.

Стратегическият курс, поставен от Хейдар Алиев, продължава да оформя енергийната карта на Европа чрез проекти като Южния газов коридор, който доставя азербайджански природен газ до Европа, включително и до Югоизточна Европа. Наследството на Хейдар Алиев не е абстрактно – то присъства в енергийните потоци, които подпомагат икономиката и енергийната сигурност на България.

Стратегическо мислене, изпреварило времето си

За разлика от много лидери на своята епоха, Хейдар Алиев разбира, че енергията не е просто икономически ресурс, а стратегически инструмент за суверенитет, устойчивост и международно сътрудничество. Той изгражда политическа рамка, основана на дългосрочна стабилност, правни гаранции за инвеститорите, уважение към международните партньорства и балансирана външна политика, която избягва зависимостта от един-единствен геополитически център. Тези принципи позволяват на Азербайджан да привлича разнообразни международни инвестиции дори в трудни условия, утвърждавайки страната като надежден и предвидим партньор в по-широкото евроазиатско енергийно пространство.

От енергийна сигурност към енергиен преход

Днес Азербайджан продължава стратегическия курс, определен от Хейдар Алиев, разширявайки сътрудничеството отвъд въглеводородите към нови направления, свързани с глобалния енергиен преход. Това се проявява в разрастващата се мрежа от инициативи за зелена енергия и електроенергийна свързаност, включително подводния електроенергиен кабел през Черно море между Азербайджан, Грузия, Румъния и Унгария, както и зеления енергиен коридор Азербайджан–Грузия–Турция–България. Тези проекти са насочени към пренос на възобновяема електроенергия от Каспийския регион и Централна Азия към европейските пазари през територията на Азербайджан.

Така концепцията за коридора Изток–Запад еволюира – от въглеводороди към възобновяема енергия, от тръбопроводи към електроенергийни връзки, и от регионално сътрудничество към по-широка континентална интеграция. В този контекст Азербайджан все по-ясно се утвърждава като ключов възел в система от диверсифицирани, устойчиви и взаимосвързани енергийни коридори между Европа и нейното източно съседство.

Визията за свързаност на Хейдар Алиев: пътят към Средния коридор

Стратегическата визия на Хейдар Алиев за свързаност поставя едни от най-ранните и важни основи на това, което днес е известно като Средния коридор. Под негово ръководство Азербайджан активно подкрепя възстановяването на историческия Път на коприната и развитието на транспортния маршрут Европа–Кавказ–Азия в рамките на инициативата TRACECA.

Международната конференция в Баку през 1998 г., посветена на възстановяването на Великия път на коприната, организирана по инициатива на Азербайджан с участието на 32 държави и 13 международни организации – сред които и президентът на България Петър Стоянов – бележи повратен момент в утвърждаването на Азербайджан като ключов мост между Европа и Азия.

Хейдар Алиев разбира, че новите независими държави могат да гарантират истинския си суверенитет единствено чрез диверсифицирани транспортни, търговски и комуникационни маршрути. Чрез насърчаване на модерна инфраструктура, регионално сътрудничество и партньорства със страните по стратегическите коридори той трансформира Азербайджан от географски затворена постсъветска държава в стратегически транзитен център.

Днес Средният коридор, който свързва Китай и Централна Азия с Южен Кавказ, Турция и Европа, продължава същата стратегическа логика – свързаност, диверсификация и независимост. В този смисъл политиката на Хейдар Алиев за Пътя на коприната не е просто проект на своето време, а далновидна геополитическа визия, предвидила транспортните и свързаностни приоритети на XXI век.

Наследството на Хейдар Алиев продължава да живее повече от две десетилетия след неговата кончина – в развитието на Азербайджан и в ролята му на свързващо звено между държави и региони.

Конференцията в Баку през 1998 г. за възстановяването на историческия Път на коприната демонстрира способността на Азербайджан под ръководството на Хейдар Алиев да обедини широка международна коалиция около стратегически цели за свързаност дори в период на икономически трудности и следвоенни последици. Събирането на десетки държави и международни организации показва възхода на Азербайджан като надеждна платформа за сътрудничество между Европа и Азия. През годините този капацитет се развива още повече, като страната се утвърждава като надежден център за обсъждане и развитие на големи международни инициативи и за съгласуване на сложни трансрегионални интереси.

Тази роля се проявява ясно и в по-нови глобални процеси, включително домакинството на COP29, проведено в сложна геополитическа среда. Въпреки международното напрежение конференцията подчерта нарастващата роля на Азербайджан като конструктивен посредник, способен да насърчава диалога и да постига консенсус по въпроси от глобално значение, особено в областта на климата и енергийния преход.

В този смисъл съвременният дипломатически профил на Азербайджан отразява приемственост на стратегическата визия, заложена още през 90-те години, в която свързаността, сътрудничеството и прагматичният подход са ключови инструменти за международна значимост.

Визията на Хейдар Алиев играе определяща роля и за изграждането на стабилните основи на отношенията между Азербайджан и България. Важен етап в това отношение е официалното посещение на президента Хейдар Алиев в България на 29–30 юни 1995 г. по покана на президента Желю Желев. Тогава двамата държавни глави подписват Договор за приятелство и сътрудничество, поставяйки основите на дългосрочно двустранно партньорство, основано на взаимно уважение, суверенитет, териториална цялост и мирно сътрудничество.

Надграждайки тази основа, отношенията между двете приятелски държави са издигнати до ниво стратегическо партньорство чрез Съвместната декларация за стратегическо партньорство, подписана през 2015 г. по време на официалното посещение на президента Илхам Алиев в София. Документът допълнително засилва сътрудничеството в сферите на енергетиката, транспорта, свързаността, икономиката и културата.

Последната значима стъпка е Съвместната декларация за укрепване на стратегическото партньорство, подписана през 2024 г., потвърди общия ангажимент на Азербайджан и България за задълбочаване на сътрудничеството в стратегически области като енергийна сигурност, зелен преход, свързаност, иновации и дигитално развитие, отразявайки динамичния и перспективен характер на двустранните отношения днес.

По повод 103-ата годишнина от рождението му Хейдар Алиев е почитан не само като архитект на съвременен Азербайджан, но и като държавник, чиято стратегическа прозорливост продължава да носи ползи за международните партньори на страната.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com