Нещо страшно стана в Чернобил. Светът изтръпна (СНИМКИ)

Голям горски пожар се разрази в радиоактивната зона на Чернобил в Северна Украйна, до която достъпът е забранен. Причината е дрон, който падна в опасната зона, съобщиха украинските власти.

Те увериха, че не е засечено повишение на нивото на радиоактивност, но страхът от кошмара в Чернобил рязко се върна.

"След падането на дрон вчера се разрази пожар на територията на Чернобилския резерват", съобщи администрацията на зоната.

Пожарът бушува и днес на територията на район с площ от 1100 хектара, като поривите на вятъра затрудняват работата на огнеборците, посочиха още от ведомството.

Работата на пожарникарите е затруднена и от противопехотните мини в района.

Русия пък обяви, че осъществява засилено наблюдение на радиационната обстановка, но потвърди, че няма повишени нива на радиация.

"Радиационната обстановка в Руската федерация остава стабилна", пише в прессъобщение на агенцията за защита на потребителите "Роспотребнадзор".

Чернобилската катастрофа от 1986 г. е най-тежката ядрена авария в историята на гражданската енергетика. При нея се образува съдържащ йод-131, цезий-134 и цезий-137 радиоктивен облак, който преминава над части от Украйна, Беларус, Русия, Северна и Централна Европа.

