Опасно зареждане! Таблет предизвика пожар в жилище в Бургас

Таблет, оставен да се зарежда в електрически контакт, е причинил пожар в къща в бургаския комплекс „Меден рудник“, съобщиха от МВР. Инцидентът е станал в ранните часове на 16 април и е довел до сериозно опушване на жилището.

Огънят е обхванал втория етаж на имота. Пожарът е бил овладян бързо и не се е разпространил към останалата част от къщата.

Сигналът за горящия имот на ул. „Люлин“ е подаден около 4:30 ч. в Четвърто районно управление в Бургас. На място са изпратени екипи на пожарната, като четирима огнеборци с един противопожарен автомобил са успели да локализират пламъците.

По информация на 53-годишния собственик на къщата той е напуснал дома си около 21:00 ч. предишната вечер, като е оставил таблета да се зарежда, включен в електрическата мрежа.

От полицията уточняват, че пожарът е причинил сериозно опушване на втория етаж, но благодарение на бързата намеса е предотвратено разрастване на огъня към останалите помещения.

