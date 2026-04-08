Трагедия през нощта! Пожар погълна дом и отне човешки живот

Опустошителен пожар отне живота на 88-годишен мъж в село Болярино, след като пламъците обхванаха дома му през нощта. Инцидентът се е разиграл късно вечерта на 6 април, като сигналът е подаден малко след 23:00 часа.

На място незабавно са изпратени четири пожарни автомобила, които са започнали борба със стихията, обхванала цялата къща. Огънят е бил изключително силен и бързо е унищожил имота.

Тялото на възрастния мъж е открито на следващия ден - 7 април, по време на последващите действия на пожарникарските екипи. По първоначална информация той е загинал от тежки изгаряния, след като не е успял да се измъкне от пламъците.

При пожара е напълно унищожена къща с площ около 82 квадратни метра, като от нея са останали само обгорели конструкции.

Причините за възникването на трагедията все още се изясняват, като се работи по всички възможни версии. Експерти предстои да установят дали става дума за инцидент или за друга причина, довела до фаталния пожар.

