В древно съкровище откриха метал, който не се среща на Земята

Два на пръв поглед непретенциозни и силно корозирали предмета от прочутото Съкровище от Вилена може да се окажат най-ценната му загадка. Според учени гривна и кухо полукълбо, украсено със злато, не са направени от желязо, добито на Земята, а от метеоритен метал, паднал от небето.

Откритието, цитирано от Science Alert, показва, че майсторите на Иберийския полуостров преди повече от 3000 години вероятно са владеели много по-сложни техники за обработка на метали, отколкото се е смятало досега. Изследването е ръководено от вече пенсионирания Салвадор Ровира-Льоренс, бивш ръководител на отдела за консервация в Националния археологически музей на Испания.

Съкровището, което криеше нерешима загадка

Съкровището от Вилена е открито през 1963 г. в района на днешния Аликанте, Испания. Колекцията включва 66 предмета, повечето от които са изработени от злато, и от десетилетия се смята за един от най-важните примери за бижута от бронзовата епоха не само на Иберийския полуостров, но и в Европа.

Археолозите обаче дълго време се сблъскват със сериозен проблем при тълкуването на колекцията. Сред лъскавите златни предмети се открояват две находки със съвсем различен вид - малка куха полусфера, за която се предполага, че е била част от дръжка на скиптър или меч, и една гривна, подобна на торк.

И двата предмета имат вид на желязо. Това прави присъствието им в съкровището изключително трудно за обяснение, защото желязната епоха на Иберийския полуостров започва около 850 г. пр.н.е., докато златните предмети от съкровището се датират много по-рано - между 1500 и 1200 г. пр.н.е.

Ако артефактите наистина бяха от обикновено земно желязо, това би създало сериозно хронологично противоречие. Именно затова произходът им се превръща в една от големите загадки около Съкровището от Вилена.

Желязо преди желязната епоха

Ключът към загадката се оказва фактът, че желязната руда от земната кора не е единственият източник на ковко желязо. Още преди началото на желязната епоха в различни части на света са създавани предмети от метеоритно желязо - метал, попаднал на Земята чрез метеорити.

Science Alert припомня, че най-известният пример е железният кинжал от метеорит на фараона Тутанкамон. Известни са и други оръжия от бронзовата епоха, направени от подобен материал, който в древността е бил изключително рядък и високо ценен.

Така изследователите насочват вниманието си към възможността предметите от Вилена да не нарушават хронологията на желязната епоха, а да принадлежат към много по-особена категория - артефакти, изработени от метал с извънземен произход.

За да проверят тази хипотеза, Общинският археологически музей на Вилена разрешава внимателно изследване на двата артефакта. Основната цел е да се установи съдържанието на никел - елемент, който често е ключов показател при разпознаването на метеоритно желязо.

Анализът, който сочи към небето

Учените вземат проби от гривната и кухото полукълбо и ги подлагат на масспектрометрия, за да определят химичния им състав. Задачата не е лесна, защото и двата предмета са силно корозирали, а корозията променя елементния състав на повърхността.

Въпреки това резултатите подкрепят предположението, че двата предмета са изработени от метеоритно желязо. Така загадката около тяхното място в Съкровището от Вилена получава убедително обяснение - те не са по-късни железни добавки, а предмети, създадени приблизително в същия период като останалата част от колекцията.

Според публикацията това означава, че гривната и полукълбото могат да се датират приблизително между 1400 и 1200 г. пр.н.е. - във времето на късната бронзова епоха, преди масовото производство на желязо от земна руда.

„Наличните доказателства сочат, че шапката и гривната от съкровището Вилена са първите два предмета на Иберийския полуостров до момента, които могат да бъдат приписани на метеоритно желязо, което е в съответствие със хронологията от късната бронзова епоха, предшестваща началото на масовото производство на земно желязо“, обясняват учените.

Какво променя откритието

Ако изводите бъдат потвърдени със следващи анализи, Съкровището от Вилена ще се окаже още по-значимо, отколкото се е смятало досега. То вече не е само впечатляваща колекция от златни предмети, а свидетелство за контакта на древните майстори с един от най-редките материали, познати на хората от бронзовата епоха.

Изработката на предмети от метеоритно желязо предполага не само достъп до изключително необичаен материал, но и умения за неговата обработка. Това поставя майсторите от Иберийския полуостров в много по-сложна технологична картина и показва, че металургичните им познания вероятно са били по-развити, отколкото досега се приемаше.

Откритието помага да се обясни защо два предмета със „железен“ вид се намират сред златна колекция от бронзовата епоха. Те не са странно изключение, а може би едни от най-престижните обекти в цялото съкровище - предмети, направени от метал, който древните хора буквално са получили от небето.

Въпреки това учените са предпазливи. Заради силната корозия резултатите не могат да бъдат смятани за напълно окончателни. Необходими са още изследвания, за да се потвърди със сигурност произходът на метала и мястото на тези артефакти в историята на древната металургия.

