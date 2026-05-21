Известна журналистка нападна здраво телевизия заради Дара

Журналистката Светослава Рудолф отправи остри критики към организацията на посрещането на Дара след победата ѝ в "Евровизия".

В дълъг коментар в социалните мрежи Рудолф обвини БНТ, че е използвала събралите се фенове в центъра на София като „масовка" за бъдеща международна сделка на певицата.

„Днес българската публика и фенове на площада в София бяха брутално и комерсиално използвани като масовка за бъдещ договор на Дара с международен продуцент Fred Again. Това не е честно!", написа тя.

По думите ѝ водещите от БНТ са давали указания на хората как да реагират и да участват в кадрите около певицата. „От трибуната водещите от БНТ командваха стотиците хора да са миманс на тази сделка и Дара позираше неприкрито в различни пози с нарочен плакат, само за да я сключи", твърди журналистката.

Рудолф изрази възмущение и от начина, по който е било рекламирано събитието. Според нея хората са очаквали концерт и празнична програма, а вместо това са станали част от мащабна рекламна кампания.

„Защо обещахте концерт, забавление? Нищо! Само реклама и залог за световна сделка за милиони, за която скачащите на площада нямаха понятие, че участват", пише още тя.

В публикацията си журналистката отправи критики и към политическото присъствие по време на събитието, като обвини националната телевизия, че е направила „грандиозен ПР" на представители на Продължаваме промяната – Демократична България.

