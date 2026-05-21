Лукашенко каза истината за Украйна

Александър Лукашенко заяви, че Беларус няма да бъде въвлечена във войната в Украйна, докато Москва и Минск провеждат мащабни ядрени учения на фона на растящото напрежение с НАТО.

Президентът на Беларус подчерта, че Русия и Беларус ще се защитават съвместно в случай на агресия. Това съобщи беларуската държавна информационна агенция БЕЛТА.

Според БЕЛТА Лукашенко е казал, на фона на съвместните ядрени учения на Русия и Беларус, че е готов да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски.

В четвъртък Русия достави ядрени боеприпаси до полеви складови обекти в Беларус и демонстрира елементи от стратегическите си ядрени сили. Това се случва на фона на повишеното напрежение с европейските страни членки на НАТО заради войната в Украйна и активността на дронове в Балтийския регион.

Москва провежда едни от най-мащабните си ядрени учения от години. В тях участват 64 000 души, а целта е да се отработи „подготовката и използването на ядрени сили в случай на агресия“.

Тридневните учения започнаха във вторник на територията на Русия и Беларус. В тях участват Ракетните войски със стратегическо назначение, Северният и Тихоокеанският флот, далечната авиация, както и подразделения от Ленинградския и Централния военен окръг.

Като част от маневрите Русия показа атомна подводница от клас „Борей“, въоръжена с балистични ракети, самолети Ил-38 за борба с подводници, изтребител МиГ-31 с хиперзвукова ракета „Кинжал“ и междуконтинентални балистични ракети РС-24 „Ярс“.

