Лукашенко стресна всички. Обяви подготовка за война

Беларуският президент Александър Лукашенко обяви ротационна мобилизация на избрани военни части „с цел подготовка за война“, съобщи TVP World.

Според държавната агенция БелТА новият подход е свързан с подготовка за евентуална „сухопътна операция“.

„Ще мобилизираме избирателно части и въоръжени сили, за да ги подготвим за война“, заяви Лукашенко. „Дай Боже да успеем да я избегнем. Всички се подготвяме за война.“

Стратегията бележи отдалечаване от периодичните мащабни учения и предвижда отделни подразделения да бъдат привиквани поетапно за интензивни бойни лагери и подготовка, посочва БелТА.

