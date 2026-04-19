Лукашенко готов за среща с Тръмп, но постави условие

Александър Лукашенко заяви, че е готов да се срещне с Доналд Тръмп, но само след като бъде подготвено мащабно споразумение между САЩ и Беларус. Изявлението бе направено в интервю за руската телевизия Ар Ти и цитирано от Ройтерс.

По думите на президента на Беларус евентуалният диалог трябва да бъде добре структуриран и да отчита интересите и на двете страни. Лукашенко даде сигнал за отваряне към Вашингтон, но при ясно поставени условия.

„Готови сме за сделка, но тя трябва да бъде замислена така, че да отразява интересите както на САЩ, така и на Беларус“, заяви той.

Темата за евентуална среща между двамата лидери се засилва след изказване на пратеника на Тръмп Джон Коул, който през март допусна възможността Лукашенко да посети САЩ. Подобна визита би била сериозен дипломатически пробив за беларуския лидер, който години наред е изолиран заради обвинения в нарушения на човешките права и подкрепата му за Русия във войната срещу Украйна.

Лукашенко подчерта, че страната му вече се е адаптирала към западните санкции и не възнамерява да преговаря единствено за тяхното смекчаване. Според него бъдещото споразумение трябва да обхване по-широк кръг от въпроси.

„Имаме много повече въпроси за решаване и именно това стои в основата на едно голямо споразумение. След като уточним всичко на по-ниско равнище, ще сме готови да се срещнем с Доналд и да подпишем договор“, допълни той.

Изявлението идва на фона на сложната геополитическа обстановка и опитите за пренареждане на отношенията между Изтока и Запада, в които Минск очевидно търси нови позиции.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com