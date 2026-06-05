Ад! 7-метрова преливна вълна помете селата, хората - по телените мрежи

Частично бедствено положение е обявено в община Дългопол след невиждани поройни дъждове и брутални бури, които оставиха след себе си пълно опустошение. Водната стихия е наводнила над 15 къщи в селата Медовец и Лопушна, заливайки мостове, дворове и стопански постройки. Десетки животни са се удавили в капана на приливната вълна, за която местните жители твърдят, че е достигнала зловещите 7 метра височина. За щастие, към момента няма данни за бедстващи или загинали граждани.

Свидетелства от кошмара: Къщи пред срутване и разбити съдби

Потърпевшите описват преживяното пред БНТ като истински ужас, продължил втора поредна нощ. Братята Мустафа и Илман споделят, че са успели да избягат от дома си буквално в последния момент, измъквайки се през телената мрежа в задния двор, докато водата е поглъщала първия етаж на къщата им. Друг местен жител, Кадир, е останал без абсолютно нищо – цялата му покъщнина е унищожена, а конструкцията на дома му е пред срутване.

Институциите спят, доброволци и пожарникари спасяват района

Докато екипи на пожарната денонощно отводняват наводнените сгради, десетки доброволци са се включили в разчистването на тоновете кал от блокираните улици. Най-скандалното в случая е, че трагедията е могла да бъде предотвратена. Преди две години общината е кандидатствала с готов проект за спешно укрепване на коритото на река Лопушна, но държавно финансиране така и не е било отпуснато.

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