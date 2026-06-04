Воден кошмар в наш град. А идват нови порои... (СНИМКИ)

Проливният дъжд вчера потопи под вода Благоевград и предизвика сериозни наводнения в различни квартали на града. Улиците се превърнаха в реки, десетки са сигналите за наводнени домове, мазета и приземни етажи. Обилният дъжд се е излял за кратък период от около 15-20 минути, но е бил с толкова голям интензитет снощи, че канализационната система не е успяла да поеме водата.

А днес отново предстоят поройни дъждове в Западна и Централна България. Жълт и оранжев код за интензивни валежи и гръмотевични бури е обявен за 13 области на страната. Оранжев код е издаден за област Габрово и части от областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, София-област и Кюстендил. Жълт код е издаден за областите Перник, Благоевград, Пазарджик, Плевен, Велико Търново, Пловдив, както и в части от областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, София-област и Кюстендил.

Снимки: БТА

Около 20 сигнала са подадени в Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" след падналия проливен дъжд в Благоевград, съобщиха от областната управа.

Според местните жители проблемът се повтаря при всеки по-силен дъжд. Според тях дъждовните води се смесват с битовата канализация и при натоварване се връщат обратно през тръбите, заливайки приземните помещения на сградите.

Снимки: БТА

Пострадалите хора показаха наводнени мазета, където водата е достигнала високи нива, налагайки използването на чували като временна защита, предаде Нова телевизия. Те разказват, че след всяко наводнение почистването се извършва ръчно - с кофи, парцали и подръчни средства, последвано от дезинфекция.

Според жители на един от засегнатите квартали проблемът е свързан и с инфраструктурни промени от предходни години. По думите им след ремонт на улица в района канализационната система не успява да поема големите количества вода при интензивни валежи. Това води до ежегодни щети върху имуществото на хората и до допълнителни разходи за възстановяване.

Хората в района посочват още вторични проблеми като появата на влага, насекоми и необходимост от постоянна дезинфекция след всеки пороен дъжд. Те настояват за спешни мерки за трайно решение на проблема с отводняването.

От община Благоевград съобщиха, че Общинският инспекторат също реагира на сигнали от граждани и работи в координация с екипите на пожарната и МВР. Институциите призовават хората да подават сигнали на телефон 112 при възникване на опасни ситуации.

Очаква се местните власти да направят оглед на щетите и да преценят необходимите действия за подобряване на канализационната инфраструктура в засегнатите райони.

Снимки: БТА

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