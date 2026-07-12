950 мълнии за час: Буря връхлита Западна България

Около 950 мълнии са регистрирани само за последните 60 минути в района на Северозападна България, съобщиха от Meteo Balkans.

В село Медковец, област Монтана, са падали дъжд и гръмотевици в продължение на около 30 минути, без да бъде отчетена градушка, съобщават читатели на метеорологичната платформа.

Според прогнозите на Meteo Balkans до два часа гръмотевична буря се очаква да премине през районите на София, Перник и Кюстендил.

Междувременно синоптиците предупреждават, че предстоящата седмица ще бъде с типично летен характер – периоди на слънце и високи температури ще се редуват с краткотрайни, но на места интензивни гръмотевични бури.

Горещо начало на седмицата

В първите дни над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Временни увеличения на облачността се очакват главно над Източна България и планинските райони, където на отделни места са възможни краткотрайни валежи.

Вятърът постепенно ще отслабва, което ще създаде условия за ново повишение на температурите.

Към сряда летните горещини ще се засилят, като максималните температури ще достигнат между 30 и 37 градуса. Най-топло ще бъде в низините и равнинните райони.

Нови бури в края на работната седмица

Спокойното и горещо време обаче няма да се задържи дълго. В четвъртък и петък атмосферата отново ще стане неустойчива.

Още около обяд и в следобедните часове ще започне развитие на мощна купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места се очакват краткотрайни валежи и гръмотевични бури.

При по-силните буреносни клетки са възможни пориви на вятъра, интензивни валежи за кратко време и градушки.

Метеоролозите уточняват, че валежите ще бъдат с локален характер – възможно е в един район да падне значително количество дъжд, докато само на няколко километра времето да остане сухо.

С преминаването на нестабилния въздух температурите временно ще се понижат, като в петък се очакват стойности между 25 и 30 градуса.

Уикендът идва с ново затопляне

През почивните дни се очаква постепенно стабилизиране на времето и ново повишение на температурите.

Сутрините и по-голямата част от деня ще бъдат слънчеви, но следобед отново ще се развива купеста облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици са възможни главно в планинските и полупланинските райони.

В останалата част от страната вероятността за валежи ще бъде по-малка, а слънчевите часове ще преобладават.

Общата прогноза е за динамична лятна седмица – горещо начало, последвано от период с повишен риск от гръмотевични бури и локални градушки.

Метеоролозите препоръчват да се следят краткосрочните прогнози, тъй като при подобна атмосферна обстановка развитието и движението на летните бури може да се променя бързо.

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