Община Казанлък организира транспорт до връх Бузлуджа

По повод честванията на подвига на Хаджи Димитър и неговата чета на 18 юли, Община Казанлък организира двупосочен автобусен транспорт до връх Бузлуджа.



Цена на двупосочен билет: 5 евро



Тръгване:



• От хотел „Казанлък“ – между 09:30 и 10:00 часа.



Връщане:



• От връх Бузлуджа – между 12:00 и 13:00 часа.



Запазване на места:

0431/98 352

Или на място в Туристическия информационен център, ул. „Искра“ № 4.



Община Казанлък кани всички жители и гости на града да се включат в честванията и заедно да отдадат почит на паметта на Хаджи Димитър.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com