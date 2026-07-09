Община Казанлък организира транспорт до връх Бузлуджа

По повод честванията на подвига на Хаджи Димитър и неговата чета на 18 юли, Община Казанлък организира двупосочен автобусен транспорт до връх Бузлуджа.
Цена на двупосочен билет: 5 евро
Тръгване:
• От хотел „Казанлък“ – между 09:30 и 10:00 часа.
Връщане:
• От връх Бузлуджа – между 12:00 и 13:00 часа.
Запазване на места:
0431/98 352
Или на място в Туристическия информационен център, ул. „Искра“ № 4.
Община Казанлък кани всички жители и гости на града да се включат в честванията и заедно да отдадат почит на паметта на Хаджи Димитър.
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