Регионални

Община Казанлък организира транспорт до връх Бузлуджа

За честванията на Хаджи Димитър и неговата чета на 18 юли

Община Казанлък организира транспорт до връх Бузлуджа
09 юли 26 | 17:08
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Никол Симова

По повод честванията на подвига на Хаджи Димитър и неговата чета на 18 юли, Община Казанлък организира двупосочен автобусен транспорт до връх Бузлуджа.

Цена на двупосочен билет: 5 евро

Тръгване:

• От хотел „Казанлък“ – между 09:30 и 10:00 часа.

Връщане:

• От връх Бузлуджа – между 12:00 и 13:00 часа.

Запазване на места:
0431/98 352
Или на място в Туристическия информационен център, ул. „Искра“ № 4.

Община Казанлък кани всички жители и гости на града да се включат в честванията и заедно да отдадат почит на паметта на Хаджи Димитър.

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Автор Никол Симова
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