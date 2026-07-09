Зам.-кметът Надежда Чакърова поздрави единствената пълна отличничка на НВО за 7 клас извън София

В Община Стара Загора бе посрещната единствената пълна отличничка на Националното външно оценяване след 7. клас извън столицата – Симона Стоянова. Зам.-кметът с ресор „Образование и младежки дейности“ Надежда Чакърова поздрави талантливата ученичка за изключителното ѝ постижение и подчерта, че успехът ѝ е повод за гордост за цяла Стара Загора.

„Винаги насърчаваме младите хора да се завръщат тук и да се реализират в родния си град. Община Стара Загора полага целенасочени усилия за създаването на добри условия за живот, образование и професионално развитие“, заяви Надежда Чакърова.

Симона Стоянова е седмокласничката, постигнала максимален резултат от 100 точки и на двете национални външни оценявания – по български език и литература и по математика. Тя е ученичка в ППМГ „Гео Милев“ в Стара Загора.

По време на срещата Симона сподели, че подготовката ѝ по математика е изцяло резултат от обучението в ППМГ „Гео Милев“ и работата с нейните преподаватели Пламена Райчева и Марияна Костова. За изпита по български език и литература тя е посещавала и допълнителни уроци.

Младата отличничка разказа още, че възнамерява да продължи образованието си в Гимназията с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“ в Стара Загора, където ще кандидатства в профил „Немски и английски език“. В дългосрочен план мечтае да следва медицина в Германия, като интересът ѝ е насочен към специалността „Стоматология“.

В края на срещата зам.-кметът Надежда Чакърова пожела на Симона да следва уверено мечтите си, да запази своята упоритост и любознателност и да продължава да бъде пример за своите връстници. Тя изрази увереност, че младите хора с талант и амбиция са най-ценният капитал на Стара Загора и заслужават подкрепата на местната общност по пътя към бъдещите си успехи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com