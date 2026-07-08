Община Казанлък предприема мерки за справяне с летните горещини

От днес Община Казанлък започва обливане с вода на главните булеварди в града с цел да се намали ефектът от високите летни температури и да се осигури по-комфортна градска среда.

Дейността ще се извършва при прогноза за температури над 30°C и ще продължи през целия летен сезон в дните с очаквани горещини.

Мярката е част от усилията на Община Казанлък за ограничаване на жегата в градската среда и за създаване на по-добри условия за жителите и гостите на града.





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