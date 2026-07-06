Нов облик за баскетболното игрище в парк „Тюлбето“: Повече комфорт и безопасност за спортуващите

Любителите на баскетбола в Казанлък вече могат да тренират в обновеното игрище в парк „Тюлбето“.



Община Казанлък завърши дейностите по полагане на нова каучукова настилка, превръщайки спортната зона в по-безопасно и приятно място за движение.



Новото покритие е от висококачествена двупластова каучукова настилка с дебелина 4 см. Освен че е изключително издръжлива, тя предлага отлично сцепление и мекота, които ефективно намаляват риска от травми при натоварване.



Инвестицията в модерна спортна инфраструктура е част от дългосрочната стратегия на местната власт за насърчаване на здравословния начин на живот и осигуряване на пространства, където жителите и гостите на града да се забавляват и спортуват свободно.



Община Казанлък кани всички любители на спорта да изпробват новата настилка и да се насладят на по-добрите условия за баскетбол на открито.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com