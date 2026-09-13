Тук планината докосва небето! Амир Халил с емоционални думи за България
Председателят на Общество „Културно наследство“ Славка Бозукова връчи отличието на човека, превърнал Белица в място на световната природозащитна карта
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Председателят на Общество „Културно наследство“ Славка Бозукова връчи отличието на човека, превърнал Белица в място на световната природозащитна карта
Артисти от България, Северна Македония, Румъния, Гърция и Германия ще се срещнат на една сцена в парк „Загорка“
BEERфестът продължава и днес с музикална програма, посветена на рок музиката
Концертите ще се проведат на 3, 4 и 5 септември от 19:30 часа в парк „Тюлбе“
Кметът коментира появилите се през последните дни твърдения, че Столична община глобява родители
Твърди си, че е в полза на обществения интерес
Община Казанлък кани всички любители на спорта да изпробват новата настилка
Кметът Живко Тодоров: „С приемането на ПУП всички спорни терени ще могат да бъдат отчуждавани. В този казус общественият интерес е над частния“
От Столичната община уверяват, че целта е да се опази зеленият характер на парка
„Литературният джубокс“ е продължение на популярния проект „Скритите букви“
Връща се старото му название
Всички пешеходни зони ще бъдат изпълнени с настилки, които не позволяват попиване на дъждовната вода
Проектът е разделен на три етапа, като в момента се работи по реализацията на първия
Паркът отваря с нови атракции и грижи за животни със тежко минало
Как да се пазим, каза проф. Христова
Швейцария инвестира в бъдещето на най-високия ни парк
Откриха труп на мъж без документи
Поетапната паспортизация на над 130 хиляди дървета в Стара Загора продължава
Тя ще остане завинаги жената, която даде втори живот на мечките и превърна Белица в място на надежда, написа кметът
Британската компания Area52 инвестира в първата у нас площадка със смесена реалност и зона за семейни забавления