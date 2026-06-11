В София вече можеш да слушаш поезия под открито небе

Представете си разходка в парка, по време на която вместо музика от слушалките чувате гласа на любим поет. Именно това предлага новият „Литературен джубокс“ – необичайна звукова инсталация, която превръща парка на Военната академия в открита литературна сцена.

Проектът е дело на фондация „Прочети София“ и дава възможност на посетителите да слушат произведения на 20 съвременни български автори само с натискането на бутон.

Сред поетите, чиито творби могат да бъдат чути, са Георги Господинов, Иван Ланджев, Мирела Иванова, Надежда Радулова, Петър Чухов, Силвия Чолева и още редица съвременни творци.

„Литературният джубокс“ е продължение на популярния проект „Скритите букви“, който вече превърна парка на Военната академия в едно от най-интересните литературни пространства на открито в столицата.

Освен поетични произведения, инсталацията включва и текстове на известни авторки на детска литература като Мария Донева, Петя Кокудева, Радостина Николова и Цвета Брестничка.

Официалното представяне на проекта ще бъде на 20 юни до голямата беседка в парка на Военната академия. Денят ще започне с богата програма за деца, включваща творчески работилници, срещи с писатели и занимания, вдъхновени от любимите литературни герои.

Сред акцентите са създаване на мини книжки по поредицата „Приключенията на мотовете“, среща с Цвета Брестничка и нейните „Небивалици с букви“, както и литературна работилница със Зорница Христова и героите от „Мил домашен комар“.

Идеята е „Литературният джубокс“ да остане като постоянно място за четене, слушане на поезия, културни срещи и вдъхновение сред зеленината на парка.

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