Исторически момент: Безценна реликва се върна в Англия по тъмна доба

Един от най-ценните исторически артефакти в Европа – Гобленът от Байо, пристигна във Великобритания за първи път от близо 1000 години.

Безценната реликва е транспортирана през нощта от тайно място в Северна Франция под засилена полицейска охрана. Около 2:50 часа камионът с ценния товар е влязъл в товарната зона на Британския музей в Лондон, където гобленът ще бъде подготвен за голяма изложба, която започва през септември.

Шедьовър, разказващ историята на Англия

Дългият около 70 метра и създаден през XI век гоблен пресъздава в 58 сцени събитията, довели до Норманското завоевание на Англия през 1066 година – един от най-съдбоносните моменти в британската история.

Смята се, че произведението е изработено именно в Англия преди почти хилядолетие, което прави завръщането му символично.

Исторически момент

Директорът на Британския музей Ник Кълинан определи пристигането на гоблена като изключително събитие.

„Току-що станахме свидетели на нещо наистина необикновено. Гобленът от Байо се завръща в Англия за първи път от почти хиляда години. Това е исторически момент и сме щастливи, че ще можем да го покажем на милиони посетители“, заяви той.

На разтоварването са присъствали ограничен кръг официални гости, сред които френският посланик във Великобритания и представители на музея.

Защо е толкова ценен?

Гобленът от Байо не е просто произведение на изкуството. Той е едно от най-важните визуални свидетелства за Средновековието и за събитията около битката при Хейстингс, в която Уилям Завоевателя побеждава английския крал Харолд II и променя хода на английската история.

Днес шедьовърът се смята за едно от най-забележителните произведения на средновековната европейска култура и ежегодно привлича стотици хиляди посетители.

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