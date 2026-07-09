Диана Дамянова съсипа Демерджиев, сравни го с резила Кирил Петков

Пиар експертът Диана Дамянова остро разкритикува вътрешния министър Иван Демерджиев за твърденията около пътуванията на Делян Пеевски и Десислава Атанасова. В позиция във Фейсбук тя го сравни с времето на Кирил Петков и предупреди, че в политиката първо трябва да се мисли, а след това да се говори.

Поводът е документ, показан от Десислава Атанасова, според който тя не е напускала турска територия в периода, за който Демерджиев я е свързал с пътуване до Дубай при Пеевски. Според Дамянова става дума за удар по репутацията на конституционен съдия без надеждни доказателства.

„Първо помисли, после кажи хоп“

Дамянова започва коментара си с въпроса дали е проблем, когато казаното от един политик „не е много вярно, не е съвсем вярно или съвсем не е вярно“.

„Много усилия положих по времето на Кики да ги науча, че в политиката - то и в бизнеса и обществото е така - трябва първо да помислиш, после да кажеш „хоп“, написа тя.

Според нея бързото говорене от позицията на властта дава незабавен ефект. Изреченото обикаля телевизионните студиа, след това го поемат анализатори и коментатори, а внушението се мултиплицира „много бързо, много силно и с огромен ефект“.

„Проблемът настъпва, когато казаното от теб не е много вярно, не е съвсем вярно или съвсем не е вярно“, посочва Дамянова.

Тя предупреждава, че тогава срещу политика се обръща общественото мнение - нещо, което не може да се купи с пари и не може да се преодолее само с лични усилия. По думите й хората лесно „купуват“ сензации и убедителни твърдения, особено когато идват от властта, но след това постепенно стигат до извода, че на този човек не може да се вярва.

Урокът от ПП-ДБ и ареста на Борисов

Дамянова свързва случая с управлението на ПП-ДБ и според нея непознаването на принципа „не казвай хоп, преди да скочиш“ е допринесло за срива на доверие към тях.

„Принципът „не казвай хоп, преди да скочиш“ е елементарен комуникационен принцип, който остана напълно непознат за управлението на ПП-ДБ и естествено доведе до срутване на неговия престиж, на доверието към нещо и оттам и на одобрението на обществото“, пише тя.

Като пример тя посочва ареста на Бойко Борисов. „Защото готино е да арестуваш Борисов, още по-готино щеше да бъде, ако от този арест следваше нещо друго, освен връщане на Борисов на бял кон, необвинен и свободен“, коментира Дамянова.

След това тя прави паралел с Демерджиев. „Та така и с новия вътрешен министър, който е доста подобен на стария - онзи с олигархичния тризонет и асансьора към него“, пише пиар експертът.

МВР трябва да доказва, не да произнася присъди

В позицията си Дамянова подчертава, че МВР има институционална задача - да събира информация, да я предоставя на прокуратурата, а оттам и на съда, преди някой да бъде публично обявен за престъпник.

Според нея МВР може да огласява данни при събиране на доказателства само в много ограничени случаи - когато премълчаването им може да доведе до вреда за обществото, когато хората трябва да бъдат предупредени за престъпник на свобода или когато огласяването предотвратява опасност.

„Освен когато огласяването на такива данни не преследва други - останали зад кулисите - цели или не преследва просто покачване на личен рейтинг от човек, който не знае, че повишаването на рейтинга - одобрението на обществото - е процес, а не мигновен акт“, пише тя.

Дамянова напомня и основен принцип на модерното правораздаване - по-добре 10 престъпници на свобода, отколкото един невинен в затвора. Тя посочва и американския стандарт за доказване „beyond a reasonable doubt“, както и причината демокрациите да разделят ролите между полиция, прокуратура и съд. „И тя не е бюрократична. Тя е защита на свободния човек“, пише Дамянова.

Казусът с Десислава Атанасова

Най-острата част от коментара й е свързана с Десислава Атанасова. Дамянова посочва, че Атанасова е показала документ от турските власти, че не е напускала територията на Турция във времето, за което Демерджиев я е „пратил в Дубай до Пеевски“. „Знам, че сега кошаревските свидетели на Демерджиев ще извадят нови кошаревски данни“, пише тя.

Дамянова подчертава, че никога не е гласувала за Атанасова, но това не променя оценката й за случая. „За мен, без да съм гласувала никога за нея, Десислава Атанасова е конституционен съдия, чиято репутация беше унищожена от действащ министър на вътрешните работи, без доказателства, или поне без надеждни такива“, заявява пиар експертът.

„Имидж, имидж и имидж“

Дамянова твърди, че министърът много добре знае колко е важна репутацията, защото според нея сам е създал „десетки и стотици фенстраници и групи“ в търсене на добра публична репутация.

„Само че посегателството върху нечия друга репутация в търсене на утвърждаване на своята не е акт на държавническо благоприличие, а на чиста злоупотреба с власт“, пише тя.

В края на позицията си Дамянова отново прави сравнение с бивш министър, когото описва като „онзи, дето също беше министър - само че с тризонет“, и припомня случай, при който от парламентарната трибуна били четени разменени съобщения между лекари, наричани публично убийци. „Но той поне беше физкултурник, та имаше някакво обяснение“, добавя тя.

Според Дамянова при сегашния случай обяснението е само едно - „имидж, имидж и имидж“. И заключава, че не е приемливо в името на личния образ и без надеждна проверка да се посяга на нечия репутация. „Ами не е добре“, завършва тя.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com