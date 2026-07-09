Властта въвежда двойна проверка на машинния вот за изборите

Контролните разписки от машинното гласуване да се броят и да станат неразделна част от изборния протокол - това е една от ключовите подробности в предложените промени в Изборния кодекс.

Депутатът от „Прогресивна България“ Димитър Петров заяви пред БНТ, че така ще има допълнителна гаранция за законността и честността на вота. Според него резултатът ще се отчита чрез разпечатания машинен протокол, но преброяването на разписките ще даде още един контролен механизъм. Промените са насочени към предстоящите президентски избори и към връщане на изцяло машинния вот.

Двойна проверка на машинния резултат

„Отчитането на резултата от машинния вот ще се извършва чрез разпечатването на протокола, но искаме да има преброяване на контролните разписки като гаранция за законността и честността на вота“, заяви Димитър Петров.

По думите му протоколите от машините ще бъдат неразделна част от общия протокол. Според ПБ това трябва да улесни секционните комисии, които досега са допускали редица грешки при попълването на изборните книжа. „Това ще улесни работата на СИК, които досега допускаха редица грешки“, каза Петров.

Връщане към модела от 2021 г.

Депутатът подчерта, че крайната цел е връщане към модела от лятото на 2021 г. - изцяло машинно гласуване. „Промените в Изборния кодекс ги предлагаме с водещата цел да осигурим по-прозрачни и честни избори на предстоящия президентски вот. Това е позиция, която Румен Радев още като президент отстояваше“, каза Петров.

Според него машинният вот ще ограничи невалидните бюлетини и ще направи изборния процес по-бърз. „Тогава се видяха всички предимства на машинното гласуване. То към настоящия момент ще ограничи изцяло невалидните бюлетини и ще осигури по-бърз изборен процес“, заяви депутатът.

Обучени хора в секциите

ПБ предлага да се засили ролята на обучителното звено към ЦИК. Идеята е то да не работи само непосредствено преди изборите, а и между отделните кампании, за да се създаде по-подготвена изборна администрация.

„Ние предлагаме именно да се засили дейността и ролята на обучителното звено към ЦИК. То вече няма да работи само преди изборите и да обучава хора инцидентно. То ще действа между изборите, изцяло насочено към това да се създаде една професионална администрация“, заяви Петров.

По думите му хората, които преминат обучение и получат сертификат, ще имат предимство при включване в секционните комисии.

Спорът за хартията остава

Петров критикува партиите, които първо върнаха хартиения вот, а после подкрепиха смесения модел с машини и хартия. „Създаде се една непоследователност по отношение на машинния и хартиения вот. Точно тези партии, които върнаха изцяло хартиеното гласуване в един момент, а след това решиха да има модел 50/50, сега най-силно упорстват срещу промяната“, каза той.

Според него те са били удовлетворени от ситуацията с невалидните бюлетини. Петров заяви още, че по-високата избирателна активност дава легитимност на сегашното Народно събрание да предприема такива промени.

Район „Чужбина“ остава труден

Депутатът коментира и идеята за район „Чужбина“, като посочи, че пред нея има ясни препятствия. Най-големият проблем е липсата на точна статистика къде се намират българските граждани зад граница и как да бъдат очертани границите на този изборен корпус.

Той добави, че пълното разширяване на машинния вот към всички секции изисква не само още машини, но и достатъчно специалисти, които да работят с тях. Затова според ПБ техническата възможност за такава стъпка към момента е ограничена.

Така най-важната подробност в предложенията не е само връщането на машините, а начинът, по който резултатът ще бъде защитен - с машинен протокол, преброени контролни разписки и по-добре обучени секционни комисии. Това е опит на ПБ да представи реформата не като политически спор за хартията и машините, а като по-строг контрол върху самия изборен резултат.

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