Кутев отговори на атаките за бюджета: Не сме като вас!

„Ние не сме очаквали изведнъж от опозицията да ни заобичат. Ако изведнъж Асен Василев почне да ни хвали, нещо не е наред.“ Това заяви Антон Кутев от „Прогресивна България“ пред Нова телевизия. Той отговори на критиките към управлението и бюджета, като подчерта, че новата власт няма намерение да повтаря модела на предишните. По думите му целта не е държавните пари да отиват към олигархията, а точно обратното - да се прекъсне тази практика.

„От април месец върви един спор. Те ни казват - вие сте същите като нас. И аз всеки път им казвам - не сме като вас“, каза Кутев. Според него подозренията на опозицията са обясними, защото тя съди по собствения си политически опит. „Това, че вие подозирате, че ние ще даваме парите на олигархията, го разбирам. Защото вие сте правили само това“, заяви той.

Кутев посочи, че през последните 30 години държавата често е работила по този начин и именно затова хората са гласували за „Прогресивна България“. Според него избирателите са поискали промяна, защото им е омръзнало от управление, при което публичните средства се насочват към едни и същи кръгове.

По темата за бюджета Кутев заяви, че правителството иска да гарантира плащанията, което според него е изключително важно. Той обаче уточни, че не е убеден, че всички задължения вече са извадени на масата. Именно затова от „Прогресивна България“ са настоявали за одити, особено в Агенция „Пътна инфраструктура“.

„Ние неслучайно искахме тези одити, главно одита на АПИ, за да може да разберем кои са примерно сертифицираните, но не фактурираните пари в АПИ“, каза Кутев. Според него има неотбелязани суми и те са в големи размери. Това означава, че реалната картина на държавните плащания може да се окаже по-тежка от официално видимата.

Кутев определи бюджета като труден, защото се приема през юли, когато голяма част от средствата вече са изразходвани. По думите му такъв бюджет не може да направи чудеса. Той цитира Гълъб Донев и заяви, че това е „бюджет на реалността“ - документ, който трябва да покаже истинското състояние на държавните финанси, а не да обещава невъзможното.

Според него основната цел е да се спре нарастването на разходите. Кутев призна, че в МВР е нужна реформа и допълни, че такава най-вероятно ще има. Той посочи още, че вече се работи и по следващия бюджет, който трябва да бъде подготвен при по-ясна картина за реалните плащания и задължения.

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