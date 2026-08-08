Управляващите: „Справедливата цена“ ще освети надценките по веригата

„Справедливата цена“ трябва да покаже колко реално струва една храна и къде по веригата от производителя до магазина се натрупва прекомерната надценка. Това заяви депутатът от ПГ на „Прогресивна България“ Тодор Джиков пред Нова телевизия, като обяви, че много скоро се очаква по-пълна картина за цените на едро, производствените разходи и движението на продуктите до крайния потребител.

По думите му икономически обоснованото поскъпване от производствената цена до щанда при различните категории не би трябвало да надхвърля приблизително 50%. Джиков твърди, че в момента при някои стоки се наблюдават надценки от 100-120%, които определи като „чист обир на потребителите“.

Какво всъщност е „справедливата цена“

Новият показател няма да бъде задължителна или административно определена цена, на която магазините трябва да продават. Идеята е той да служи като ориентир, спрямо който да се вижда дали крайната цена се отклонява сериозно от икономически обоснованата стойност на продукта.

При изчислението трябва да бъдат отчетени цената на едро, разходите на търговеца, допустимите загуби и брак, както и нормален оперативен марж. Така държавата ще разполага с база, спрямо която да разпознава необичайно високи отклонения.

„Справедливата цена ще е показателна цена, която реално ще отчита една нормална икономическа надценка, съответстваща на стойността на конкретния продукт“, обясни Джиков.

Методиката за определянето на тази стойност вече беше представена за обществено обсъждане. При нея цените ще могат да бъдат сравнявани и с аналогични продукти в други европейски държави, като се отчитат различията в данъците и покупателната способност.

Къде свършва нормалната печалба

Според Джиков допустимите надценки се различават според типа храна и разходите по нейното съхранение, обработване и продажба.

„Икономически обоснованите надценки при тези продукти стигат в рамките до максимум 30-35%, като сложим и процентите за общите производствени разходи и разходите по дистрибуцията“, каза той.

По думите му, когато се съберат всички нормални разходи по веригата, крайната цена на щанда не би трябвало да бъде с повече от около 50% над производствената при различните продуктови категории.

Именно тук според депутата се появява големият проблем.

„Всички знаем в момента, че наблюдаваме надценки от порядъка на 100-120%, което не е икономически оправдано. Това е чист обир на потребителите“, заяви Джиков.

Ще се вижда кой колко добавя по веригата

Следващият ключов инструмент трябва да бъде системата за проследимост на храните. Очаква се дигиталната платформа да заработи до края на септември.

Чрез нея трябва да може да се проследява на каква цена продуктът влиза на пазара, колко струва производството му, през колко посредници преминава и къде се появяват най-големите ценови скокове.

„Много скоро очакваме ясна картина точно на каква цена влизат на едро продуктите, каква е производствената цена на храните, през какви ръце минават, къде се трупа голямата надценка“, каза Джиков.

Това трябва да даде на контролните органи значително повече информация при проверките за необосновано поскъпване и нарушения на конкуренцията.

Мляко и хляб сред най-чувствителните стоки

Според депутата особено големи разлики между цената при производителя и тази в магазина се наблюдават при млякото, млечните продукти, хляба и тестените изделия.

Джиков предупреди, че въвеждането на новите механизми само по себе си няма да премахне опитите за нови увеличения.

„Не бих си позволил да излъжа потребителите, че няма да има некоректни търговци“, каза той.

Именно затова според него промените в Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията дават по-сериозни правомощия на институциите. Голямата промяна обаче трябва да дойде от съчетаването на контрола със „справедливата цена“ и пълната проследимост на храната - така ще става много по-видимо къде по пътя към магазина една нормална цена се превръща в прекалено висока.