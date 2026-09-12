България или Гърция: Къде животът е по-скъп
Анализът обхваща развитието на икономиката, пазара на труда, имотите, храните, горивата и електроенергията
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Анализът обхваща развитието на икономиката, пазара на труда, имотите, храните, горивата и електроенергията
„Прогресивна България“ подготвя промени в етикетирането и специална марка за фермерските продукти, докато битката с високите цени продължава
ПБ залага на нова методика за цените, а депутатът твърди, че докладът на КЗК е разкрил сериозни пропуски по веригата
„Овладяването на цените не може да бъде моментно“, заяви министърът и поиска промяна по цялата верига от производителя до щанда
Суши, наводнения и екстремни температури заплашват реколтата, цените на храните, енергията и глобалната търговия, а икономическите щети могат да се ус...
Губи милиони тонове, а ударът стига до месото и хляба
Нов механизъм трябва да дисциплинира търговците, а земеделците ще получат стимули да се обединяват
Депутатът посочи млякото, млечните продукти, хляба и тестените изделия сред стоките с най-сериозно поскъпване до магазина
„Справедливата стойност“ няма да е задължителна цена, но ще показва кога даден продукт се отклонява сериозно от икономически обоснованото равнище
Проверки на пазара: Засега няма открити остатъци от пестициди, но цените предизвикват въпроси
Итария измести Испания, Турция катери върха
Киев отбеляза рекордните приходи от от 223,8 млн. евро само до края на март
За 30 години загубихме 98% от продукция, която ни правеше лидер в Европа
30 процента скочи цената на лимоните
Успешните хотели и заведения връщат над 68% от туристите, а нелюбезните остават без клиенти
Тиквички вървят по 80 цента, краставици и пъпеши по евро, а малините и боровинките остават най-скъпи
Общият индекс се понижи с 1,26%, но зелената салата скочи с близо 16%, а олиото - с почти 6%
Едно парче торта вече зависи от горивото на света
Браншът отчита добър сезон, но настоява за бързи промени в напояването, кооперативите и реализацията на продукцията
Една суша в Андалусия се усеща на всяка трапеза в Европа