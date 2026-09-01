Властта обяви битка с посредниците. Целта е по-евтина кошница

Съкращаването на веригата от посредници може да свали цените за потребителите, заяви депутатът от „Прогресивна България“ Тодор Джиков по Нова телевизия. Според него всеки допълнителен участник между производителя и магазина увеличава крайната цена и натрупва нова печалба по веригата.

Джиков заяви, че формацията очаква резултат от новата методика за контрол и определи констатациите в доклад на Комисията за защита на конкуренцията като „убийствени“. „Огромни пропуски и надценки има според убийствен доклад на КЗК - ще ги спрем“, каза той.

Темата е сред постоянните приоритети на „Прогресивна България“ през последните месеци. Още през май Джиков заяви, че при отделни продукти от малката потребителска кошница се наблюдават надценки от 70-80%, а по-късно обяви очакване за около 10% поевтиняване на основни храни и за изграждане на нова система за проследяване, контрол и ценообразуване. Тогава той подчерта, че целта не е ограничаване на свободната конкуренция, а пресичане на необоснованото натрупване по веригата.

„Не можеш да продаваш един продукт за 10 лв., а цената на произвеждането му да е 2 лв. Разликата между продажна и производствена цена би трябвало да е около 35 до 40%“, заяви Джиков. Според него именно съкращаването на посредническата верига е един от механизмите, чрез които крайната цена може да бъде намалена без натиск върху самите производители.

Депутатът коментира и предстоящата президентска битка. По думите му изборът на кандидат за вицепрезидент е изцяло решение на Илияна Йотова. „Илияна Йотова има пълната ни подкрепа. Сигурен съм в победата ѝ, тя е изключителен човек, жизнено необходим на държавата ни като президент“, заяви Джиков. Само дни по-рано той подчерта, че „Прогресивна България“ ще взема решенията си за участието в президентската кампания по демократичен вътрешнопартиен ред.

Джиков засегна и случая със задържането на екоактивистката Гергана Петрова в Струмяни по време на посещението на премиера Румен Радев. По думите му в момента се извършва проверка, която трябва бързо да установи дали в действията на полицията е имало нарушение. Петрова беше задържана на 28 август, а случаят предизвика широк обществен отзвук и последващи въпроси за поведението на униформените.