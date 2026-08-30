Нова опасна ескалация! Москва предупреди Киев за масирани удари

Русия официално обяви, че подготвя нови масирани удари по енергийната инфраструктура на Украйна. Министерството на отбраната в Москва представи решението като пряк отговор на продължаващите украински атаки по руския горивно-енергиен комплекс и друга инфраструктура.

Предупреждението идва само дни след поредната голяма руска въздушна атака срещу украински градове, пристанища, промишлени и енергийни обекти и в момент, когато войната във въздуха рязко се изостря от двете страни.

Москва вече говори открито за масиран отговор

„В съответствие с получените указания Въоръжените сили на Руската федерация започнаха подготовка за нанасяне на масирани удари по обекти от енергийната инфраструктура на Украйна“, се казва в съобщението на руското военно министерство.

Москва обвързва бъдещите атаки с украинските удари по руска територия и твърди, че целта им ще бъде ответна. Това е особено тревожно на прага на есента, тъй като руската армия вече многократно е атакувала украинската електроенергийна система. Само на 27 август Русия проведе продължителен въздушен удар с ракети и 258 дрона, при който бяха атакувани енергийни съоръжения, пристанища, индустриални предприятия и логистични центрове в различни части на Украйна.

Украйна удря там, където Русия усеща най-болезнено

Зад руското предупреждение стои и все по-тежката ситуация в собствения й петролен сектор. През август украинските дронове нанесоха серия удари по руски рафинерии, включително НОРСИ, Новошахтинската и Афипската. Някои мощности бяха принудени временно да прекратят работа, а Киев открито заявява, че атакува енергийния сектор, за да ограничи приходите и ресурсите, използвани от Москва за войната.

Ефектът вече се измерва и извън бойното поле. По данни на Ройтерс в края на август производството на бензин в Русия е спаднало до около 70% от вътрешното търсене след серията удари по рафинериите. Москва удължи забраната за износ на дизел до 30 септември, а ограниченията върху износа на бензин остават още по-дълго.

Русия твърди, че е ударила складове за взривни вещества в Киев

Паралелно с предупреждението за бъдещи масирани атаки руското Министерство на отбраната съобщи, че през изминалата нощ негови сили са ударили обект в Киев, представен като комбинат за азбестоциментови изделия. Според руската версия складове на територията му са били използвани от компанията „Умни боеприпаси“ за съхранение на взривни вещества и производство на дронове и боеприпаси за тях.

Това е твърдение на руското военно ведомство и подробностите за предназначението на обекта не са независимо потвърдени. Москва през последните дни съобщава за удари по множество украински логистични центрове и предприятия, за които твърди, че са свързани с производството и съхранението на далекобойни оръжия и безпилотни системи.

Москва обяви и огромен брой свалени украински дронове

Руското военно министерство съобщи още, че през последното денонощие противовъздушната отбрана е свалила 14 управляеми авиационни бомби, пет ракети от американската система ХАЙМАРС и 804 безпилотни апарата от самолетен тип. И тези числа са данни на руската страна и не могат да бъдат независимо потвърдени в пълен обем.

Само през нощта срещу 30 август Москва твърди за близо 500 унищожени украински дрона над Русия, Крим и акваториите на Черно и Азовско море. Украинските удари вече принудиха Кремъл да предприеме и необичайна мярка - Владимир Путин разреши държавата временно да поема контрол върху критична инфраструктура, която бъде оценена като недостатъчно защитена от атаки с безпилотници.

Енергийната война навлиза в нова фаза

Ударите по енергийните системи вече са един от основните фронтове на войната. Украйна все по-системно атакува руските рафинерии, нефтена логистика и други обекти, свързани с приходите и снабдяването на руската армия. Русия от своя страна използва много по-голям ракетен и дронов арсенал срещу украинската електроенергийна мрежа, газови съоръжения, пристанища и индустриални мощности.

Ройтерс отбелязва, че през последната зима Москва е увеличила атаките и срещу по-малки украински подстанции, използвайки огромното нарастване на производството на ударни дронове. Ударите са прекъсвали електричеството и отоплението за цивилни граждани, предприятия и военни обекти.

На този фон Москва вече не говори само за продължаване на досегашните операции. Руското Министерство на отбраната заявява официално, че Въоръжените сили са получили указания и са започнали подготовка за „масирани удари по обекти от енергийната инфраструктура на Украйна“.