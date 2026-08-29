The Telegraph: Путин има шест възможности да унищожи НАТО

Владимир Путин вероятно не търси открита война с НАТО, но това не означава, че Алиансът е извън обсега на руската конфронтация. Западните разузнавателни служби следят все по-внимателно операции в „сивата зона“, т.е. действия под прага на класическата война, които могат да объркат противника, да проверят политическата му воля или дори случайно да предизвикат пряк сблъсък. Британският „Телеграф“ очертава шест сценария, по които Москва би могла да тества НАТО - от Балтика до киберпространството.

Вариант 1: Кримският сценарий - „бунт“, който внезапно става окупация

Това е може би най-познатият сценарий. Вместо руски танкове открито да преминат границата, първо се появява политическа криза. Руски агенти или контролирани активисти организират протести около предполагаемо нарушаване на правата на рускоезичното население. Например в естонския град Нарва или латвийския Даугавпилс.

Следват безименни въоръжени групи, представени като „местна самоотбрана“. Те овладяват административни сгради, комуникации и ключова инфраструктура. Едва след това Москва може да заяви, че трябва да защити населението или да изпрати „миротворци“. Идеята е НАТО да бъде поставен пред най-неприятния въпрос: Кога точно започна въоръженото нападение и кой всъщност е нападателят?

Именно така изглеждаше началото на руската операция в Крим през 2014 г. Но големият проблем за Москва е, че номерът вече е познат. Балтийските държави от години подготвят силите си именно за бързо неутрализиране на въоръжени формирования без обозначения, а НАТО продължава да усилва командването на източния фланг. От тази година германско-нидерландски корпус поема ключова роля при командването на съюзническите сили в Естония и Латвия и при нужда може да ръководи десетки хиляди войници.

Затова повторение на Крим би било далеч по-трудно. „Малките зелени човечета“ вече няма да имат дни, в които спокойно да се установят на терен, докато политиците спорят какво виждат.

Вариант 2: Удар през Сувалкския коридор и битка за Балтика

Това е най-страшният, но според „Телеграф“ и най-малко вероятният сценарий - класическа руска военна офанзива. Сувалкският коридор е тесният участък по полско-литовската граница между руския анклав Калининград и Беларус. Ако Русия успее да го прекъсне, Литва, Латвия и Естония могат временно да загубят сухопътната си връзка с останалата част на НАТО.

Към подобна операция може да бъде добавен удар срещу шведския остров Готланд. Който контролира острова, получава изключително силна позиция върху морските и въздушните маршрути в Балтийско море. Шведски и полски военни го сравняват с огромен неподвижен самолетоносач, а НАТО тренира именно защитата на маршрутите около него, защото по море трябва да достигат подкрепления и доставки до балтийските държави.

Но тук изчезва двусмислието. Руски танкове през литовската граница или десант на Готланд са недвусмислено нападение. Член 5 на Северноатлантическия договор определя въоръжена атака срещу един съюзник като атака срещу всички.

„Ако руските войски преминат границата с Естония, всички знаят какво ще се случи след това“, казва експертът Марк Галеоти, цитиран от „Телеграф“. Следва удар върху настъпващите части, тиловите им бази и логистиката. Именно категоричността на последствията превръща този вариант в изключително опасен и за самата Русия.

Вариант 3: „Изгубеният хеликоптер“ - малък инцидент с огромен риск

Много по-коварен е сценарият, при който никой формално не обявява нападение. Руски военен хеликоптер например „получава техническа повреда“ и каца отвъд границата в Полша или Литва. След него пристига въоръжен „спасителен екип“, който трябва уж единствено да прибере пилотите и машината. Как реагира НАТО? Арестува руснаците, стреля по тях или допуска чужда въоръжена група на своя територия?

Същата логика може да работи с дрон или ракета, които „случайно“ напускат зоната на войната и попадат в страна от Алианса. Това вече не звучи толкова фантастично. Румъния многократно съобщава за нарушения на въздушното си пространство от дронове, а на 16 август изтребител на мисия на НАТО свали безпилотен апарат, за който предварителните данни сочеха руски произход. Това беше четвъртият свален дрон над страната през 2026 г.

Подобни инциденти могат да служат и като сондаж. Москва наблюдава колко бързо реагира НАТО, кой взима решението и докъде съюзниците са готови да стигнат.

Вариант 4: Фалшивият флаг - украински дрон удря НАТО

Това е един от сценариите, които западните служби в момента приемат най-сериозно. Идеята е проста и опасна: Русия използва заловен украински дрон за нападение срещу обект в Полша или балтийска държава. В първите часове след взрива всички следи сочат към украинско оръжие. Следват обвинения, социалните мрежи избухват, противниците на помощта за Киев настояват тя да бъде прекратена, а НАТО започва вътрешен спор кой стои зад атаката.

През август Полша и балтийските държави вече засилиха охраната на електроцентрали, язовири, газова инфраструктура и други стратегически обекти именно заради разузнавателни предупреждения за възможна руска операция под фалшив флаг с украински безпилотни апарати. Ройтерс съобщи, че тревогата е не толкова от физическите щети, колкото от „политическия хаос“, който подобен инцидент може да предизвика в НАТО. Москва отхвърля тези подозрения като западни внушения.

Това прави сценария много по-опасен от обикновена диверсия. Оръжието е не само взривът, а съмнението.

Вариант 5: Саботажът - влак, завод или кабел

Тук войната практически вече е навлязла в Европа, макар държавите да избягват да използват тази дума. Западни правителства обвиняват Русия в кампания от палежи, диверсии, повреди на инфраструктура и други операции. Москва системно отрича тези обвинения. През март европейски разследващи съобщиха, че са идентифицирани 22 души във връзка с пакетни бомби, избухнали през 2024 г. в Германия, Полша и Великобритания. Според разследването операцията е била свързана с руското военно разузнаване ГРУ и е могла да бъде подготовка за атаки срещу товарни самолети.

Следващото стъпало би било саботаж с човешки жертви - дерайлиране на влак, взрив във фабрика или удар по инфраструктура. Но именно тук Кремъл би играл на рулетка. Никой не може предварително да знае кога общественият и политическият натиск ще стане толкова голям, че една европейска държава да поиска много по-твърд отговор.

Само преди дни осемте държави от НАТО около Балтийско море обявиха планове за обща оперативна група срещу дронове и хибридни заплахи. Решението идва след поредица съмнителни инциденти около подводни кабели, тръбопроводи и стратегическа инфраструктура.

Вариант 6: Кибератаката - война без взривове

Последният сценарий може да изглежда най-малко драматичен, но потенциално може да блокира цяла държава. Представете си за няколко часа да спрат банковите плащания, голямо европейско летище да затвори, електрическа мрежа да бъде нарушена или борсата да се срине след координирана цифрова атака. Няма танкове, няма кратер от ракета, а щетите могат да бъдат огромни.

Най-трудният проблем остава доказването кой е нападателят. Кибероперациите могат да преминават през чужди сървъри, престъпни групировки и компрометирани устройства в десетки държави. Това дава време за отричане и политически спорове.

НАТО обаче отдавна е премахнал илюзията, че киберпространството е извън колективната отбрана. Алиансът официално заявява, че значителна кибератака или друга тежка хибридна операция може при определени обстоятелства да бъде разглеждана като въоръжено нападение и да доведе до активиране на член 5. Решението се взима според мащаба и последствията на конкретния случай.

Това обяснява защо голямата битка около всички шест сценария всъщност е битка за границата. Русия има интерес да действа достатъчно агресивно, за да плаши и разделя, но без да прескочи ясно прага, след който срещу нея застават 32 съюзници.