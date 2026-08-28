Гергана Петрова с първи думи след ареста. Политиците вкараха скандала в изборите (ОБЗОР)

"Пуснаха ме от ареста. Добре съм, но изморена и с охлузени от белезниците китки." Това заяви активистката Гергана Петрова, когато бе пусната от полицейското управление. Тя бе задържана, след като по думите на НСО и МВР се е опитала да влезе в зоната за журналисти, отразяващи посещението на премиера Румен Радев и трима министри в Струмяни, без да покаже лична или журналистическа карта.

Коя е Гергана Петрова?

Местна активистка, която е организирала два протеста срещу безводието в региона. Хората подкрепят дейността й срещу незаконната сеч, която Петрова разкрива с видеа в социалните мрежи. Според информацията от Струмяни, тя искала да стигне до премиера Радев, за да го попита кога държавата ще осигури лопати на доброволците. Това станало по време на разговори на премиера Радев и тримата министри с него в една от най-засегнатите от наводнението къщи, където Петрова била в качеството си на доброволец.

Първите реакции

Задържането на Петрова предизвика скандал. Според кмета на общината Емил Илиев доброволката е влязла в словесна конфронтация с представители на правителството, като се е представила за журналист, и се е опитала да наруши протокола.

Премиерът Румен Радев светкавично разпореди проверка на действията на НСО и МВР. Ще бъдат изяснени всички обстоятелства, включително дали е имало превишаване на правомощия от страна на някоя от двете институции. Инцидентът не се е случил в присъствието на министър-председателя, уточниха от Министерския съвет.

Позицията на МВР

От вътрешното министерство обясниха, че органите на МВР са потърсени за съдействие от служители на НСО. По тяхна информация жена се е опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона. Неколкократно е била помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта, информираха от вътрешното министерство.

След като не го е направила, служителите на НСО са се обърнали към органите на МВР за съдействие и гарантиране на безопасността. Тя е била принудително отведена в районното управление за удостоверяване на самоличността ѝ.

Съставен ѝ е предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, както и акт по Закона за българските лични документи, тъй като не е носила такива в себе си. След това е освободена.

Обяснението на НСО

В Струмяни служители на Националната служба за охрана (НСО) потърсиха съдействие от органите на МВР за установяване на самоличността на лице, извършило многократни опити за нарушаване на охраняваната зона в непосредствена близост до охранявано от НСО лице по време на негово посещение, съобщиха от държавната служба за охрана в официална позиция по случая.

След демонстративен отказ за съдействие и пренебрегване на законово регламентирани разпореждания от страна на лицето, са предприети мерки за установяване на неговата самоличност от страна на органите на МВР, съгласно законовия ред, допълниха от НСО.

Скандалът рязко стана политически

Минути след появата на първите информации за задържането на Гергана Петрова скандалът рязко се превърна в политически. Есенният парламентарен сезон бе официално открит в сряда, президентският вот вече чука на вратата и партиите стягат редици, затова и всяка от опозиционните формации яхнаха предизборно случилото се в Струмяни.

Първи на бойното поле излезе политическият щурмовак Ивайло Мирчев, за да обясни, че прави парламентарно питане за действията на МВР. Светкавично медийната машина на умните и красивите пое подадената топка. Обяви доброволката Гергана Петрова за „граждански журналист“ и подхвана рефрена: „арестуват журналисти“.

Клуб Z обяви, че Петрова е свързана в ГЕРБ. Доказателството за това е бързата и координирана остра реакция от страна на водещи фигури в партията на Борисов.

ГЕРБ яхна случката

Местният депутат на ГЕРБ от Сандански Георги Георгиев осъди днешния арест, като каза, че Петрова е задържана единствено заради свободно изразяване на мнение. Георгиев определи действията на полицията като недопустими.

Веднага след него скочи депутатът Христо Гаджев от ГЕРБ. В социалните мрежи той написа остра позиция, като нарече инцидента „безобразие“. Критикува МВР, че арестува граждани, „защото пречат на премиера“.

Моментално ГЕРБ излезе с официална позиция във Фейсбук, изпращайки въпроси до Радев и вътрешния министър. Хората на Борисов определиха случая като „критичен знак за демокрацията“ и питат дали причина за белезниците не е опитът да се зададат неудобни въпроси към Радев.

Странният синхрон с ПП-ДБ

Позицията на ГЕРБ обаче влезе в странен синхрон с тази ПП-ДБ. Веднага след Ивайло Мирчев на фронтовата линия с остър коментар излезе Николай Денков, който обяви: „Старият модел ги наричаше "мисирки", "новият модел" вдига летвата - за всеки случай ги арестува“.

По команда се включи и близката до умнокрасивитета Асоциацията на европейските журналисти, която също определи Петрова като „граждански журналист“, чиито „права за заснемане на обществено място са нарушени и то от органите на реда“.

Гюров влезе в боя

Предизборен вкус на скандала придаде Андрей Гюров, който се очаква да обяви кандидатурата си с Кандев за „Дондуков“ 2 на 1 септември. "След като депутат от ПБ обясни на парламентарните журналисти, че той ще посочва кой може да задава въпроси, днес в Струмяни станахме свидетели на задържането на журналист, граждански активист, който искаше да зададе въпрос.", написа Гюров във Фейсбук.

Демерджиев развъртя метлата

В края на деня скандалът взе полицейска глава. Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви с пост във "Фейсбук", че е уволнил началника на благоевградската полиция. Причината по думите му е случилото се днес в Струмяни, където униформени задържаха гражданската активистка Гергана Петрова.

"С моя заповед Илиян Тупаров вече не изпълнява длъжността директор на ОДМВР - Благоевград. Той беше временно преназначен на длъжността със заповед на служебният министър Емил Дечев. Решението ми е взето на база действията на служители на ОДМВР - Благоевград в Струмяни.

Директорът не докладва своевременно за случая, а реакцията на служителите на място превишава необходимите действия.

Гарантирането на правата и свободите на българските граждани е основен приоритет пред МВР и аз няма да допусна под мое ръководство служители на ведомството да извършват действия, които накърняват или застрашават правата на някого!", написа Демерджиев.

Скандалът потопи новините за Струмяни

Всеки, който е гледал днешните видеа с Гергана Петрова има свое мнение за скандала. За едни тя е жертва, за други – в поведението й има преднамереност. Истината тепърва ще излиза наяве.

Но докато това стане, днешното посещение на Радев и министрите на отбраната Димитър Стоянов, на земеделието Пламен Абровски и на околната среда Росица Карамфилова, както и народни представители от „Прогресивна България“, остана в сянката на политическия скандал около задържането на Гергана Петрова.

Новината, че засегнатите получават еднократна социална помощ при природни бедствия в размер на 1171 евро потъна. Както и съобщението, че заместник-министърът на труда и социалната политика е в Струмяни, за да обяснява и на комисиите, и на хората как могат да получат полагащата им се помощ до 4000 евро.

Наред с въпросите превишили ли са органите на реда правомощията си, остава открит и още един въпрос – имаше ли днес в Струмяни политическа провокация и защо НСО и МВР се оставиха да бъдат въвлечени в партийни игри.