Заради скандала с Гергана Петрова! Демерджиев взе полицейска глава

Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви с пост във "Фейсбук", че е уволнил началника на благоевградската полиция. Причината по думите му е случилото се днес в Струмяни, където униформени задържаха гражданската активистка Гергана Петрова.

"С моя заповед Илиян Тупаров вече не изпълнява длъжността директор на ОДМВР - Благоевград. Той беше временно преназначен на длъжността със заповед на служебният министър Емил Дечев. Решението ми е взето на база действията на служители на ОДМВР - Благоевград в Струмяни.

Директорът не докладва своевременно за случая, а реакцията на служителите на място превишава необходимите действия.

Гарантирането на правата и свободите на българските граждани е основен приоритет пред МВР и аз няма да допусна под мое ръководство служители на ведомството да извършват действия, които накърняват или застрашават правата на някого!", написа Демерджиев.