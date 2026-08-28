Напрежение в Струмяни. Има задържан, Радев разпореди проверка в МВР и НСО

Във връзка с информацията за задържане на гражданка след посещението на министър-председателя Румен Радев в Струмяни, премиерът разпореди проверка по случая в МВР и НСО.

Ще бъдат изяснени всички обстоятелства, включително дали е имало превишаване на правомощия от страна на някоя от двете институции. Инцидентът не се е случил в присъствието на министър-председателя, уточняват от Министерския съвет.

По-рано бе съобщено, че екоактивистката Гергана Петрова е била задържана в края на посещението на премиера и трима министри в Струмяни, които бяха там за да видят на място пораженията от потопа преди пет дни.

Органите на МВР са потърсени за съдействие от служители на НСО. По тяхна информация жена се е опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона.

Неколкократно е била помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта, информираха от вътрешното министерство.

След като не го е направила, служителите на НСО са се обърнали към органите на МВР за съдействие и гарантиране на безопасността.

Тя е била принудително отведена в районното управление за удостоверяване на самоличността ѝ.

Съставен ѝ е предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, както и акт по Закона за българските лични документи, тъй като не е носила такива в себе си. След това е освободена.

Днес в Струмяни пристигна Румен Радев, заедно с министъра на земеделието и храните Пламен Абровски и министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова.

С представители на различни институции премиерът се запозна на място с последствията от наводнението, вследствие на обилни валежи в началото на седмицата, което предизвика сериозни щети в Струмяни, и се срещна с жители на общинския център, чиито имоти са засегнати от бедствието.