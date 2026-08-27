Направиха смъртоносно предложение на Дара

Родната ни гордост Дара вече не търси световните звезди - те започнаха да търсят нея. Британският диджей и продуцент Джакс Джоунс публично предизвика победителката от "Евровизия" да изпее хита си "Бангаранга", докато бяга с темпо на пулса 120 удара на сърцето в минута.

"Добре, хора, видях, че постоянно питате дали ще направя дует с Дара. Дара, имам предизвикателство за теб - ако можеш да изпееш "Бангранга", докато бягаш на 120 BPM, без да умреш, може би имаме сделка", обръща се Джакс Джоунс към българката.

Гласовитата варненка не се поколебава и приема хвърлената ръкавица.

"Хайдееее, започваме!", отвръща развълнувано певицата.

Предизвикателството всъщност идва право в силата на родната хубавица - по подобен начин Дара тренираше преди триумфа си на "Евровизия". За да може да изпее "Бангаранга" безупречно, докато изпълнява изключително динамичната хореография, певицата се подлага на стриктна спортна подготовка.

Талантливата нашенка тренира пеене в движение и дори бяга на пътека, докато пее, за да подобри издръжливостта и белодробния си капацитет. Подготовката на Йотова преди излизане на сцена продължавала около три часа и включвала загряване на диафрагмата, тялото и гласа, съчетано с дишане, скачане и бягане.

Затова условието на Джакс Джоунс може да се окаже далеч по-лесно за победителката от "Евровизия", отколкото британецът предполага.