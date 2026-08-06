Победителката на Евровизия 2026 DARA взривява плажа в Албена с незабравимо лятно парти

На 16 август 2026 г. плажната ивица на ваканционно селище Албена ще се превърне в център на най-горещото музикално събитие на сезона. Изпълнителката DARA, която донесе историческа победа за България на Евровизия 2026, ще излезе на живо пред феновете за незабравимото шоу DARA - Плажно парти Албена.

Емблематичният Плажен бар „Ганвие“ ще бъде домакин на дългоочакваната вечер. Публиката ще има възможност да чуе на живо големия хит „Bangaranga“ под открито небе, съчетавайки морския бриз с неповторимата енергия на звездата. Програма на събитието стартира на 16 август 2026 г. от 20:30 ч. вечерта с емблематичния DJ Teddy Georgo 21:30 ч. – DARA пее на живо 22:00 ч. – Горещо After Party с DJ THEOО. Организаторите съветват гостите на комплекса да пристигнат по-рано на локацията. Настаняване с пакетна цена от 14- 17 август за уикенд преживяване с избор на хотел и изхранване , достъп до плажа и различни туристически услуги е част от удобствата за релакс и максимално изживяване на шоуто. Входът за събитието обещава вълнуващи емоции, танци и качествена българска музика в сърцето на лятото.