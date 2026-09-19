Защо тъгуваше Стефан Данаилов

Последната снимка на Стефан Данаилов (1942-2019), направена от неговия ученик Башар Рахал, пази спомен за една от най-откровените им срещи. Актьорът и продуцент публикува кадъра в социалните мрежи и разказа какво му е споделил големият актьор в последните години от живота си. По думите му тогава Ламбо бил тъжен, а пред него направил неочаквано признание. На снимката пред Ламбо е кутия цигари „Марлборо“ и пълен с фасове пепелник – големият актьор така и не спря да пуши до последно, пише "Ретро".

Ето какво написа Башар Рахал:



„Последната снимка на Мастъра. Беше тъжен и изморен някак си. Студентите не му се бяха обаждали от много време. Бяхме в неговия апартамент на морето, извика ме и си говорихме. Честно. Както само той може. Каза ми:

„Башо, не очаквай нищо от студентите си, нашата работа е неблагодарна, сещат се за нас, като си отидем, давай им каквото можеш, помагай им, учи ги на всичко, което знаеш, ти знаеш много и си добро момче“.

И сега, няколко дни преди приемните изпити в театралния колеж „Любен Гройс“, ми излезе тази снимка, все едно да ми напомни за това, каква е нашата задача. Успех на всички, които са изпуснали влака НАТФИЗ, но искат да учат кино, очаквам ви на 1-ви с научени материали. Започва едно ново приключение за вас. И нас!“.

Днес самият Башар Рахал вече е в ролята на преподавател. Той е част от екипа на театралния колеж „Любен Гройс“, където работи със студенти и преподава актьорско майсторство за кино.

През годините неговият учител Стефан Данаилов, известен сред студентите си като Мастъра, обучава редица актьори, много от които по-късно изграждат успешни кариери. Сред най-известните са Асен Блатечки, Стефания Колева, Ана Пападопулу, Владо Карамазов, Дарин и Деян Ангелови, Павел Иванов, Ралица Паскалева и още много други, включително и Башар Рахал.

Споделеното от Башар е шокиращо предвид факта, че Ламбо винаги е бил изключително близък със студентите си. Той се е опитвал да превръща класовете си в семейства. Известно е, че той редовно е събирал всички свои випуски, заедно с децата и половинките им, на вечери, на които си прекарвали прекрасно. Винаги е бил изключително щедър. Когато е виждал, че негови студенти от провинцията нямат пари да си платят наема за квартирата, той дискретно е подпомагал бюджетите им. Многократно е плащал семестриални такси на талантливи младежи без финансови възможности. Когато някой от студентите му се разболеел, Мастъра вдигал на крак най-добрите лекари в София, използвайки личните си контакти и авторитет, за да подсигури лечението им. Дори когато се бореше с тежки здравословни проблеми, той не спирал да мисли за тях.

Башар Рахал не крие колко важна роля е имал Стефан Данаилов за професионалния му път и спазва важните му съвети. Освен актьор и преподавател Башар е и успешен продуцент. Сред филмите в актива му са „Бензин“, „Всичко, което тя написа“ и „Без крила“.