Одитът на НАТФИЗ: Злоупотребите са за милиони. Ето къде са потънали парите
Докато студентите протестират, далаверите си вървят
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Докато студентите протестират, далаверите си вървят
С три бакалавърски специалности, нови студенти и разширяващо се академично присъствие
Актрисата първоначално смята да кандидатства археология
Снимките на „Лили – любовта е живот“ започват през април 2027 г., съобщи Иван Христов
Поредицата се излъчва в дигиталните канали на ДЗИ от 4 май до 4 юни 2026 г.
Близо 30% от младежите, преминали през стажантски и кариерни програми в Kaufland, остават в компанията
Публиката се наслади и на новите късометражни видеа на студентите от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“
Събитието ще даде официален старт на първата академична година на филиала
Министърът на културата вдъхнови абсолвентите в Академията на церемонията „Най-най-най“
Устойчива социална кампания и иновативен модел за обучение в НАТФИЗ
Креативните кратки филми са посветени на каузата за опазване на околната среда от замърсяване с неправилно изхвърлени цигарени фасове и други отпадъци
Съвместният проект между ДЗИ и НАТФИЗ се провежда за трета поредна година
Ето какво сподели тя за първата вдъхновяваща среща с младите таланти на НАТФИЗ
Проектът е част от колаборацията за трета поредна година между НАТФИЗ и Филип Морис България
Студенти от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” създадоха девет видеа
За трета поредна година студенти от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ създадоха въздействащи видеa за кампанията, посветена на проблема със замърсяването на ок...
За трагичната новина съобщи актьорът Игор Марковски
Проектите са измислени, написани, заснети, монтирани, озвучени, продуцирани и подготвени за излъчване изцяло от студентски екипи
На 20, 23 и 30 януари е премиерата на "Карнавална нощ"
Приета е с много висок бал