Одитът на НАТФИЗ: Злоупотребите са за милиони. Ето къде са потънали парите

Удар по НАТФИЗ: Одит на МОН разкри брутални злоупотреби за стотици хиляди лева зад кулисите на Академията

Тежък удар по реномето на НАТФИЗ и разкрития за мащабни финансови нарушения взривиха Театралната академия. Одитен доклад на Министерството на образованието и науката (МОН), обхващащ периода от началото на 2023 г. до края на септември миналата година, извади наяве стряскащи схеми за неправомерно разходване на публични средства и нарушения при обществените поръчки.

Черният списък с нарушенията: Къде потънаха парите?

Данните от проверката, които изтекоха в медийното пространство, очертават сериозни злоупотреби с държавни и европейски фондове:

Ректор на двойна тарифа: Одитът е заковал получаването на незаконна втора заплата от страна на ректора на висшето училище.

Удар по еврофондовете: Установени са неправомерни плащания от европейски програми в размер на над 50 000 евро, което застрашава международното финансиране на институцията.

Съмнителни ремонти за половин милион: Сключвани са граждански договори за мащабни строителни дейности на стойност над 400 000 лева. В документите липсва каквото и да е ясно описание на извършените дейности и постигнатите резултати.

„Злоупотреба с власт“: Ръководството е крило доклада с месеци

Оказва се, че скандалните разкрития не са изненада за временното управление на НАТФИЗ. Според официални изявления на преподаватели, смущаващият документ е бил на разположение на ръководството още в края на февруари, но е бил покрит.

"Всички тези констатации са изключително притеснителни. Всички тези злоупотреби могат да минат като констатация под една обща шапка и това е злоупотреба с власт“, категорична е проф. Елена Тренчева, декан на факултет „Екранни изкуства“ в НАТФИЗ.