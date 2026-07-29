КНСБ взриви държавата: Българите системно гладуват! Искаме скок

Истински синдикален трус на пазара на труда подпали държавата, след как КНСБ официално хвърли ръкавицата на работодателите и изпълнителната власт. Синдикатите излязоха с безпрецедентно и ултимативно искане – минималната работна заплата у нас незабавно да скочи с шокиращите 45%. Според експертите от конфедерацията, сегашните нива на възнагражденията са довели работещите българи до ръба на физическото оцеляване, а масовата бедност вече е извън контрол.

Брутален глад и мизерия за милиони

От КНСБ са категорични, че сегашният размер на минималното възнаграждение е пълна козметика и не покрива дори най-базовите нужди за оцеляване на едно домакинство. Покупателната способност на българския работник е брутално смазана, а инфлацията е изяла и последните стотинки от джоба на обикновения гражданин.

Синдикалните лидери обвиняват системата в тотална социална нечувствителност и предупреждават, че ако не се предприемат спешни и радикални мерки, страната ще бъде изправена пред невиждана социална катастрофа.

Бизнесът на подсъдимата скамейка: Обслужват се корпоративни интереси!

В официалната си позиция синдикатите нанесоха тежък удар и по работодателските организации. КНСБ директно обвини бизнеса, че умишлено задържа доходите на дъното, за да обслужва единствено огромните си корпоративни интереси и печалби за сметка на работещите.

Според тях оправданията на работодателите, че по-високите заплати ще доведат до фалити и сива икономика, са евтин блъф и опит за бягство от отговорност, докато стотици хиляди българи живеят в капана на работещите бедни.