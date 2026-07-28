Под дърво и камък: Издирват сътрапезника на изгорения Владо Загатото. Той се укрива

Столичните криминалисти са по следите на близък приятел на Владимир Янков – Владо Загатото, който е бил с него в последните часове преди зловещото му убийство и подпалването в дома на бизнесмена в столичния квартал "Банкя", научи "Стандарт".

Разследващите усилено издирват мистериозния сътрапезник, с когото бизнесменът е продължил вечерта, но самоличността му се пази в дълбока тайна. Според основните версии същата вечер Янков първоначално е вечерял в елитен ресторант в квартал „Драгалевци“ с бившата гимнастичка Симона Пейчева, с която има дългогодишна интимна връзка. След бурен скандал между двамата тя си тръгнала, а Загатото повикал свои приятели и по-късно се прибрал в дома си в „Банкя“ именно с човека, когото полицията търси в момента.

Версията на полицията

Основната версия, по която работят криминалистите, е, че милионерът е убит след спонтанен пиянски скандал от своя гост, който също разполага с много добри финансови възможности. Убиецът е бил редовен посетител в дома на жертвата и в съдбовната нощ е бил поканен на запой, без домакинът да подозира, че това ще е последният му съвместен купон.

В паниката си след извършеното престъпление, килърът е предизвикал пожар в къщата, за да заличи абсолютно всички биологични следи и улики. Предполага се, че преди палежа бизнесменът е бил наръган многократно с нож, но тази информация все още предстои да бъде официално потвърдена от съдебните медици.

Мистерията с милионите в брой и криптовалута

Към момента разследващите все още се опитват да установят дали Владо Загатото е бил ограбен преди пожара. Тъй като той наскоро се е хвалил с изключително големи печалби, възможността за задигнати ценности или крупни суми в брой остава на преден план. Допълнително изплуват и разкрития, че убийството може да е свързано с опит за заграбване на укрити от него над 9 милиона евро в биткойни.

Владимир Янков оставя зад себе си огромно богатство, изчислявано на десетки милиони леви. Повече от 25 години той върти изключително просперираща империя за внос на кафе, чай, вендинг машини, климатици и дребни електроуреди от Италия. Само за изминалата година бизнесът му е генерирал рекорден оборот от над 100 милиона лева, превръщайки го в един от най-големите играчи в сектора у нас преди фаталния край.