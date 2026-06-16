Погребалната пръст е като огледало на съдебната система

Нощният мрак пред Съдебната палата в Благоевград беше прорязан от пламъка на десетки свещи, но това, което наистина освети сцената, беше черното отчаяние на едно почернено семейство. Граждани се събраха за второ поредно мирно бдение в памет на трагично загиналата шестнадесетгодишна Ивана, организирано като пряк протест срещу пълното информационно затъмнение от страна на разследващите органи. Семейството на момичето излезе с конкретни въпроси към полицията, прокуратурата и съда, настоявайки за елементарна прозрачност и отговори за развитието на случая, но получи традиционното за българската реалност хладно безразличие.

В момент на върховно безсилие пред стената на институционалния комфорт, бащата на момичето Стойне Стойнев извърши нещо потресаващо. Той посипа с пръст от гробищата прага на Съдебната палата и Окръжната прокуратура в областния град, заявявайки право в очите на магистратите, че с този акт определя правораздавателните институции за мъртви. Тази гробищна пръст не е просто емоционален вик – тя е диагноза за система, която отдавна е абдикирала от основното си задължение да защитава живота на българските граждани и най-вече на децата.

Хронологията на една благоевградска трагедия и институционалният цинизъм

Ужасяващият инцидент, който отне живота на непълнолетното момиче, разтърси Благоевград още в края на май. Напомняме, че безжизненото тяло на Ивана бе открито до жилищен блок в града, а от другата страна на същата сграда полицаите намериха да лежи друг непълнолетен младеж. Момчето беше транспортирано по спешност в София с реална опасност за живота, където премина през реанимационно и консервативно лечение в Детската реанимация на Пирогов, преди да бъде изписано за домашно възстановяване.

Реакцията на държавната машина беше банална и предвидима. Прокуратурата повдигна обвинение на двадесетгодишния Александър Георгиев, но когато на двадесет и седми май Благоевградският окръжен съд разгледа искането за налагане на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража, съдебният състав остави искането без уважение. Обвиняемият беше освободен незабавно да се прибере у дома, докато родителите на Ивана останаха да прегръщат надгробния ѝ камък.

Мирните шествия не топлят студените тоги

Тук свършват сухите факти от криминалната хроника и започва горчивият коментар за едно общество, което бавно се превръща в съучастник в убийствата на собствените си деца. Изсипването на гробищна пръст пред съдебните палати е страшна метафора за това, което ни се случва. Докога българските граждани ще се събират кротко, ще палят свещи в знак на недоволство и ще плачат тихо в тъмното? С мирни бдения и мълчаливи шествия очевидно не става и никога не е ставало. Свещите в тъмното не стряскат нито съдиите, нито прокурорите – те само осветяват тяхната безнаказаност.

Убийствата на деца под каквато и да е форма, последвани от светкавично освобождаване на обвиняеми под предлог за липса на доказателства или процесуални пропуски, не се търпят повече. Мирният протест се възприема от властта не като проява на европейска цивилизованост, а като слабост и примирение. Когато законът спира да бъде щит за слабите и уязвимите, той се превръща в оръжие на насилниците. Търпението на хората в Благоевград и в цяла България отдавна е изчерпано, а тишината около разследването на смъртта на Ивана е пирон в ковчега на обществения договор. Ако българското общество иска да спре избиването на децата си, то трябва да спре да плаче пред стълбите на съда и да започне да изисква с цената на пълно гражданско неподчинение. Защото правосъдие, което пуска обвиняеми и крие истината от майките и бащите, заслужава точно това, което получи – гробищна пръст на прага си.



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