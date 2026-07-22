ВСС отказа да отстрани шефката на градската прокуратура

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единогласно отхвърли искането на министъра на правосъдието Николай Найденов за временно отстраняване на Емилия Русинова като административен ръководител на Софийската градска прокуратура. Предложението беше тя да напусне позицията до приключването на дисциплинарното производство срещу нея. Шестима членове на колегията гласуваха против, а нито един не подкрепи отстраняването.

Решението беше взето на закрито заседание. При разглеждането на точката отвод си направиха Йордан Стоев и Калина Чапкънова.

Прокурорската колегия прие и становище, представено от адвокат на Русинова във връзка с искането на правосъдния министър. То беше внесено на основание чл. 232, ал. 1 и ал. 2 от Закона за съдебната власт, чиито разпоредби влязоха в сила на 1 юли.

Разглеждането на предложението беше отлагано два пъти - на 8 и 15 юли, когато колегията не успя да събере необходимия кворум за заседание.

През април служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов съобщи, че е внесъл предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу Емилия Русинова. Посочените аргументи са свързани с две нейни преминавания през държавната граница в компанията на бившия следовател Петьо Петров, известен като Петьо Еврото, и Кристиян Христов.

По думите на Янкулов пътуванията са били осъществени, след като случаят „Осемте джуджета“ вече е бил публично известен и е имало информация за образувани преписки за изясняване на фактите по него.

Емилия Русинова отхвърли твърденията срещу нея в писмена позиция, разпространена до медиите през април.

„Категорично заявявам, че са неверни и твърденията, че съм предлагала или посредничила за срещи и връзки с лица“, заяви тя.