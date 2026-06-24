Обичайните заподозрени… на кръга "Капитал"

Дойде ли време за назначения по висшите етажи на властта и един корпоративно-олигархичен кръг застава на нисък старт и бие камбаната за сбор. Привиква верните си войници от всички окопи в съдебната система, където е успял да ги инсталира и ги праща под строй да дават напоителни интервюта във флагманите на медийната си машина. Това упражнение го наблюдаваме от десетилетия, всеки път щом се зададе на хоризонта избор на ВСС или на някой от т.нар. трима големи в Темида -главен прокурор и председатели на ВКС и ВАС. Наблюдаваме го и сега – когато промените в Закона за съдебната власт се очаква да влязат за одобрение от депутатите в пленарна зала, за да стартира процедурата за излъчване на нов състав на Висшия съдебен съвет, който пък от своя страна трябва да избере нов главен прокурор.

На фона на предстоящото обсъждане на ЗСВ, планирано от народните представители за четвъртък, в сряда онлайн изданието на кръга „Капитал“ на бизнесмена с желание за влияние в политиката, НПО сектора, медиите и съдебната система Иво Прокопиев публикува умозренията по темата на бившия член на ВСС, настоящ съдия във Върховния касационен съд и виден представител на този кръг – Калин Калпакчиев.

Калин Калпакчиев

В интервюто си Калпакчиев пък упорито обяснява едно и също – че, видиш ли, предложените изменения трябвало да се изменят, за да може и „специализирани неправителствени организации“ да правят предложения за членове на ВСС, а самите кандидати трябвало да преминават проверки за зависимости и да бъдат оценявани от комисия от „независими професионалисти“, а не от парламентарното правно звено.

Идеи, които може и да звучат на пръв поглед добре, но всъщност са опорки, чиято цел е да опаковат в благозвучни фрази опитите на кръга „Капитал“ и говорещия от него име Калпакчиев да инсталират свои хора в новия състав на ВСС. А оттам - да постигнат заветната мечта на този кръг за овладяване и на целия кадрови процес в Темида.

Когато зависимостите се представят за независимост

Доказателството за това е самият интервюиран, който е знаков представител на армията от „обичайни заподозрени“, играещи ролята на проксита на този олигархичен кръг в съдебната система. Бивш председател на Съюза на съдиите в България – издържащата се от грантове организация, създадена и функционираща единствено и само, за да играе ролята на „троянски кон“ на кръга „Капитал“ в Темида, Калпакчиев придоби скандална слава в публичното пространство през 2019 г., докато заемаше поста на председател на състав в Софийския апелативен съд. В това си качество той пусна на свобода 6 години предсрочно осъдения за убийството на студента Андрей Монов австралиец Джок Полфрийман. Решението предизвика буря от гневни реакции в цялото общество и бе спряно единствено благодарение на намесата на тогавашния главен прокурор Сотир Цацаров, който внесе протест пред Върховния касационен съд с искане да върне случая за решаване от друг съдебен състав. Причината беше отявлен конфликт на интереси, както при Калпакчиев, така и при друг от членовете на състава и също член на ССБ – Весислава Иванова, заради изконните връзки на Съюза на съдиите в България с Българския хелзинкски комитет (БХК), внесъл искането за предсрочно освобождаване на Полфрийман. Връзки, изразяващи се не само във финансови зависимости – и двете организации се издържат от грантове, но и в олигархични (от кръга „Капитал“) и кадрови.

„Дайте да дадем“ Темида на олигархията

На този фон настояването на Калпакчиев сега в Закона за съдебната власт да бъде записано, че номинации за членове на ВСС могат да се правят и от „специализирани неправителствени организации, наблюдаващи от десетилетия съдебната система“ означават само едно – да се даде възможност на НПО-та като ССБ и БХК да пробутат свои хора за кадровици на Темида. Предвид историята и на двете организации, както и на множество други, създадени под диригентската палка на задкулисието у нас, въпросът чии интереси ще прокарват тези кандидати, ако бъдат избрани за кадровици на Темида, е риторичен – на "капиталци", разбира се. Или иначе казано – да сбъднат изконната мечта на олигархията да овладее съдебната система, за да я превърне в бухалка срещу опонентите си и в индулгенция за себе си и всички проксита на кръга „Капитал“.

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