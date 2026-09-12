NOVA и дъното на журналистиката
Заглавието всъщност е подвеждащо. Защото това, което сутрешният блок на NOVA поднесе днес на зрителите си няма нищо общо с журналистиката, тъй като не...
Следете всички новини, анализи и коментари за Капитал. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Заглавието всъщност е подвеждащо. Защото това, което сутрешният блок на NOVA поднесе днес на зрителите си няма нищо общо с журналистиката, тъй като не...
Страната ни не страда от недостиг на капитал, а от липса на достатъчно ефективни механизми, които да насочат наличните публични и частни ресурси към к...
Прокопиев активира прокситата си в съдебната власт, за да натискат за удобни промени в процедурата за избор на нов ВСС
Основата на политическото ни действие трябва да е защитата на наемния труд, каза лидерът на БСП
"Иване, кажи си" пак се размечта за прокуратура под контрола на изпълнителната власт. Защо ли?
НС може да разследва предполагаемо влияние върху институции и публични ресурси
Банката предупреждава за блокирани средства и удар по важни програми
Докладът на Colliers отчита подем в офисите, логистиката и устойчивите активи
Бонусите са част от големия бюджетен пакет, който бе приет от Камарата на представителите
Ехото от разгромяващата победа на Тръмп тепърва ще отеква по света и в България
Изданието изтупва от праха стари лъжи в отчаян опит да отвлече вниманието от грандиозния корупционен скандал с лидерите на „Продължаваме промяната“
Няма писмо до посланиците от ЕС и НАТО, категоричен е зам.-председателят на Движението
Това няма да е "дело шамар", а дело доказващо как един журналист системно нарушава етичния кодекс на българските медии
Дебели връзки свързват създателите на разследваната у нас и в САЩ платформа с кръга на олигарха Иво Прокопиев
Харвардците използват евроатлантическите ценности като параванза личните си интереси
ДПС се усъмни в симбиоза на прокуратурата с Прокопиев и прокситата му, обвини кръга в защита на кремълските интереси у нас
ДПС няма да му позволи да краде геополитическия избор на страната ни, увери зам.-председателят на Движението
Точно децата на комунистическата номенклатура в момента са най-големите антикомунисти
Промените в устава на ББР буквално следваха насоките, задавани от Прокопиев
Той се мотивира, че не давал интервюта „на жълтата преса“