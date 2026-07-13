NOVA и дъното на журналистиката

Заглавието всъщност е подвеждащо. Защото това, което сутрешният блок на NOVA поднесе днес на зрителите си няма нищо общо с журналистиката, тъй като не покрива дори санитарните й стандарти. Няма нищо общо и със свободата на словото. Това беше разговор между псевдоводещ и псевдожурналисти, базиран изцяло на фалшиви опорки и граничещ със словоблудство.

За тези, които са си спестили този водевил, ще уточним, че в най-гледаното време днес сутринта водещият на NOVA беше поканил в студиото двама души на заплата при олигархията в страната – Николай Стоянов от „Капитал“ на Иво Прокопиев и Димитър Стоянов от близкия до същия олигарх сайт Bird.bg, за да „нищят“ фалшивия скандал с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски в чужбина. Или иначе казано – двама души (нарочно избягваме думата журналисти, защото те не покриват стандартите й), работещи за задкулисието, получиха 20 минути ефирно време, за да се изкарват – себе си и медиите си, „борци“ срещу задкулисието. И да клеветят и лепят за пореден път фалшиви етикети на основния му враг – Пеевски. При това с безрезервната подкрепа и пригласяне на тв водещия Виктор Николаев.

Така, вместо в ефира да прозвучат натрупалите се през последните дни въпроси защо вътрешният министър Иван Демерджиев разпространи доказано фалшиви данни от трибуната на парламента, само и само, за да удари лидера на ДПС и защо незаконно е поискал и получил достъп до строго секретната международна платформа PNR, като я използва за параван за разпространяването на манипулирана информация, в студиото на NOVA бяха преповтаряни и легитимирани същите тези вече опровергани данни. При това гарнирани с още фалшиви твърдения. Също опровергавани вече не веднъж.

И докато за двамата „журналисти на повикване“ на олигархията от „Капитал“ и Bird.bg е ясно, че заработваха заплатите си с това словоблудство, то остава отворен въпросът защо NOVA позволява подобна злоупотреба с ефира и с доверието на зрителите си. Защото всяка истинска медия знае, че именно доверието е най-ценният й актив. А в случая една национална телевизия позволи да бъде сведена до нивото на стенвестник на задкулисието, а трибуната й да бъде използвана за поръчкови акции на олигархията. Позорно и жалко, но факт!

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com