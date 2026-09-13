NOVA и дъното на журналистиката
Заглавието всъщност е подвеждащо. Защото това, което сутрешният блок на NOVA поднесе днес на зрителите си няма нищо общо с журналистиката, тъй като не...
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Заглавието всъщност е подвеждащо. Защото това, което сутрешният блок на NOVA поднесе днес на зрителите си няма нищо общо с журналистиката, тъй като не...
Какво прогнозира Николай Стоянов
Добри новини за бизнеса
Пловдив. Почитат журналист с турнир за деца. Надпреварата, която ще носи името на поконайния колега Николай Стоянов, ще се проведе в Пловдив. В нея ще...