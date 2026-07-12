Съдебен чук по Благомир Коцев. Връща два парцела, плаща 400 000 лева

Върховният касационен съд остави в сила решението на апелативния съд във Варна, с което семейната фирма "Овърсийз-Хоризонт" АД на кмета Благомир Коцев, трябва да предаде на общината владението върху 2 имота с площ около 3 декара и половина, както и да заплати 359 338,79 лв.

Сумата е обезщетение за неоснователно обогатяване - разходи, спестени от фирмата при ползването на имотите през годините до 2023 г. Става дума за т.нар. лятна градина на клуб "Хоризонт" в Морската градина във Варна, или по-точно поляната около заведението. На част от нея има беседки, навес и други подобни преместваеми обекти. Поляната е част от парка, който е за обществено ползване и достъпът до него не можа да бъде ограничаван, става ясно от решението на съда.

Присъдената от съда сума от близо 400 000 лева покрива 5-годишен период – от 30 август 2018 г. до 30 август 2023 г.

Не е ясно дали върху присъдената сума трябва да се начислят лихви за забавяне за периода 2023-2026 г.

ВКС посочва, че заведението "Хоризонт" ползва двата поземлени имота изцяло, а не само терена върху и около преместваемите обекти. Като ответната страна, тоест семейната фирма на Коцев, не е ангажирала свои доказателства, които да опровергаят или внесат съмнение в изнесеното от свидетеля.

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